Yolanda Díaz testea su proyecto en Galicia ante la indiferencia de las mareas y de sus antiguos aliados nacionalistas

Ninguno de los líderes actuales del espacio político que compartió el ascenso de Yolanda Díaz y de Unidas Podemos en Galicia van a estar este viernes a las 17.30 en el acto de presentación y escucha de su nuevo proyecto político, Sumar, que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social celebra en el céntrico Pazo da Ópera de A Coruña.

Según ha podido confirmar Público, Tanto las mareas municipalistas como Anova, la formación nacionalista de Xosé Manuel Beiras escindida del BNG, se limitará a enviar representantes como muestra de cortesía, evitando que su presencia como organizaciones pueda leerse como un apoyo a Díaz o como muestra de que participan en la configuración de Sumar.

Ni ni Marea Atlántica (MA), la formación local que gobernó A Coruña entre 2015 y 2019 en alianza con Unidas Podemos; ni Compostela Aberta (CA), que hizo lo mismo en Santiago con Martiño Noriega; ni Anova, que vuelve a liderar el exregidor de la capital gallega, expresan críticas al proyecto de Díaz. Al contrario. Pero entienden que la configuración de Sumar se ha diseñado lejos del ámbito autonómico y municipal que les interesa.

"Le deseamos toda la suerte del mundo, pero nosotros estamos ahora centrados en el trabajo de reconstruir nuestro propio proyecto. Hasta que no lo hayamos hecho, no vamos a plantearnos otros ámbitos de actuación más allá de esa recuperación orgánica. Conocemos la relevancia del aspecto institucional, pero ahora mismo, para nosotros está en un segundo plano", asegura Noriega.

Marea Atlántica (MA), que gobernó A Coruña bajo el liderazgo de Xulio Ferreiro, mantiene una posición similar, según se desprende del relato de las fuentes consultadas por Público en la dirección de la formación. "Yolanda ha delimitado y situado su proyecto en el ámbito estatal, no en el municipal, que es el que a nosotros nos ocupa. Respetamos el proceso de escucha, pero es que a nosotros no nos ha llamado", explican.

Las relaciones entre Marea Atlántica y Unidas Podemos se encuentran prácticamente rotas desde hace dos años. Entonces, la dimisión de uno de sus ediles, Xiao Varela, hoy asesor del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, provocó la entrada en el Consistorio de A Coruña de Isabel Faraldo, de Podemos, quien prefirió integrarse en el grupo de las no adscritas.

Cada formación ya han anunciado que presentará su propia lista para las municipales de la próxima primavera. La de Unidas Podemos la encabezará la propia Faraldo y la de Marea Atlántica, Xan Xove, exdiputado de En Común (el antiguo grupo de Anova, las mareas, Esquerda Unida y Podemos) en el Parlamento de Galicia.

Yolanda Díaz, Xosé Manuel Beiras y¡ Pablo Iglesias, en una imagen de julio de 2015.

El propio Xove se refirió el jueves por la mañana al acto del viernes, al que no acudirá porque ya tenía programado un viaje: "Tenemos el máximo respeto por Sumar, un proyecto de ámbito estatal que persigue unos objetivos muy similares a los de Marea Atlántica en A Coruña", dijo.

En el caso de Compostela Aberta, fuentes de la organización aseguran que desean "lo mejor" al proceso de escucha de Sumar, y añaden que "alguna" de las personas que integran su coordinadora atenderá la invitación. Pero añaden que no planean implicarse en el proyecto de Díaz. "Como organización no contemplamos mayores debates, nuestro campo de acción es Santiago y nos consideramos un espacio de confluencia local que, en este momento, no considera participar en procesos a nivel estatal".

"Estamos centrados fundamentalmente en las elecciones municipales de mayo", añaden, "en presentar nuestro proyecto y a nuestra nueva candidata, María Rozas, así como en formar la lista y el equipo que la acompañará".

Más allá de que tendrá una puesta en escena similar a la de eventos anteriores de Sumar, el entorno de Yolanda Díaz no ha querido desvelar en qué consistirá el acto de A Coruña, ni con qué otras formaciones políticas, sindicales y sociales cuenta o espera ver representadas, ni qué personas, vinculadas o no a ellas, han sido invitadas personalmente. Tampoco quiénes acompañarán a la vicepresidenta en el escenario.

"Serán representantes de la sociedad civil", se han limitado a señalar fuentes de Sumar.

Martiño Noriega, entre Antón Gómez Reino (i) y Pablo Iglesias, en una imagen de archivo. (Fuente: Agencia uno).

Yolanda Díaz, nacida en Fene (A Coruña) en 1970, desarrolló su carrera profesional, política y sindical de la mano de Izquierda Unida y CCOO en Ferrol. Fue concejala de ese municipio durante más de nueve años, hasta que en 2012 obtuvo un acta de diputada en el Parlamento de Galicia con Alianza Galega de Esquerdas (AGE), que coaligó a Esquerda Unida con la Anova de Beiras.

Es diputada en el Congreso desde 2016, cuando se presentó en las listas de En Marea en la alianza que sumó IU a Podemos, las mareas, Anova y otras organizaciones. En 2019, Anova renunció a sumarse a la coalición en las elecciones generales. El espacio político de Unidas Podemos ha perdido en los últimos comicios al Congreso más de 220.000 votos, es decir más de la mitad de los que obtuvo en los de 2015.

En la presentación de Sumar también estarán Antón Gómez Reino, diputado de Unidas Podemos en el Congreso y quien acaba de anunciar que no se presentará a la reelección como secretario xeral de Podemos Galicia, y Borja San Ramón, secretario de Organización que encabeza la candidatura a las primarias del partido en la comunidad, quien estará en el Pazo de la Ópera "en segundo plano", es decir a título individual y no como representante de esa lista.



Quienes no acudirán serán ningún miembro de la candidatura rival, que lidera Gonzalo Busqué, que acordó no dar ninguna muestra de apoyo a Sumar "hasta que la dirección estatal de Podemos se pronuncie sobre la implicación del partido en el proyecto" de Yolanda Díaz.