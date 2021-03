El PP lanza una opa hostil al "abrir las puertas a todos los dirigentes de Cs" y los naranjas denuncian "comportamientos mafiosos"

El Partido Popular ha lanzado ya su opa hostil contra Ciudadanos. Después del ejercicio de transfuguismo naranja, que ha permitido al PP mantener el Gobierno en la Región de Murcia, los conservadores están intentando atraer a sus filas a los simpatizantes y cargos de Ciudadanos. De hecho, este fin de semana hemos conocido que Fran Hervías, exsecretario de Organización del partido, se ha unido a las filas que lidera Pablo Casado.

La Cadena Ser ha informado de que cargos del PP están contactando personalmente con miembros de la formación naranja para que cambien de partido más pronto que tarde. Lo hacen a través de mensajes de WhatsApp que arrancan con el siguiente mensaje: "El Partido Popular, un partido de puertas abiertas".

El mensaje enviado por cargos del PP a dirigentes de Cs también señala que tienen la puerta abierta "a todos los militantes, dirigentes y simpatizantes de Cs" y que están trabajando en el "proceso de unión con quienes rechazan el bloque de ruptura que representa el PSOE, Podemos y ahora Cs, cuya líder ha decidió unir su futuro político a ellos".

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha denunciado esta campaña del Partido Popular como "una nueva trama de corrupción" que está teniendo "comportamientos mafiosos" por querer "comprar" a gente de Ciudadanos. Sin embargo Bal ha asegurado que la formación que lidera Inés Arrimadas no se va a vender: "Tenemos dignidad y creemos en la regeneración, la libertad y la limpieza de lo público".

"Esos comportamientos mafiosos que hemos visto en Murcia quieren extenderlo a toda España. Hemos cometido errores pero no hemos cometido delitos", ha reconocido este domingo Bal en declaraciones desde la sede de Ciudadanos. El portavoz de la formación naranja ha alertado de que el PP "quiere comprar voluntades, quiere comprar personas, han abierto su caja B y están dispuesto a pagar lo que haga falta para comprar a gente de Ciudadanos", ha afirmado.



Frente a ello, ha destacado que Ciudadanos no se ha comportado "de forma inmoral" y que "nunca" se han comportado "de manera mafiosa", ya que es un partido "honesto" que "no recibe sobres, no roba vacunas, no roba dinero, no compra voluntades". "Por eso somos tan molestos, no lo vamos a consentir, no nos vamos a rendir, no vamos a bajar los brazos", ha sentenciado.

En su opinión, es una noticia "triste, lamentable, indignante" que en lugar de pelear contra la corrupción, el PP "quiera corromper España" y que, en lugar de combatir los problemas de los españoles, "quiere combatir y destruir a Cs".