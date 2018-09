Pese a haber dejado de ser el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando ha vuelto a demostrar por qué hasta hace bien poco era considerado por muchos el perro de presa del Partido Popular. En una entrevista para La Sexta Noche, el político conservador arremetió contra Gabriel Rufian de una forma irónica, después de que Andrea Ropero le preguntara su opinión sobre el diputado de ERC. "Yo creo que es un buen chaval al que de pequeño le robaban el bocadillo y le debían dar collejas", dijo.

"Esto de ir al Congreso con una impresora no lo había visto yo nunca"

"En las aproximaciones es buen chaval", volvió a decir, "pero luego tiene un punto extraño. Esto de ir al Congreso con una impresora no lo había visto yo nunca", añadió, en referencia a una de las intervenciones de Rufián en el hemiciclo.

Con un tono apagado e cargado de sarcasmo, el popular también criticó al político catalán por su constante uso de Twitter e insistió en que el político catalán "tiene un punto extraño" en repetidas ocasiones. No contento con ello, atacó a Rufián por el mero hecho de que su pareja no haya visitado Madrid hasta los 32 años. "Me presentó un día a su mujer y me dijo 'no ha pisado nunca Madrid'. Tenía 32 años, digo yo que habrá tenido tiempo para venir a Madrid", comentaba a la periodista de La Sexta.

Pero su entrevista para el programa de A3Media no sólo estuvo marcada por los ataques a Rufián. Tanto es así, que el exportavoz del PP aprovechó su aparición en la televisión para marcar terreno en la pugna por el votante de derechas que su partido tiene con Ciudadanos.

"Quién desata la moción de censura y desestabiliza el gobierno de Rajoy es Rivera

"Quién desata la moción de censura y desestabiliza el gobierno de Rajoy es Rivera", dijo. Para el, la formación naranja ha sido la principal culpable del cambio de Gobierno ya que, a su juicio, allanó el terreno a Pedro Sánchez. Además increpó directamente a Rivera por criticar los casos de corrupción del PP y dar alas a la oposición.

Pese a ello, Hernando se muestra esperanzado con la posibilidad de que pueda haber un adelanto electoral porque Sánchez "no tiene el respaldo de las urnas". Algo que para el hace que el Gobierno no sea "legitimo", aunque si reconozca la legalidad del nuevo Ejecutivo.

Por último, el parlamentario comentó que Pablo Iglesias , con quién guarda una buena relación, "es el rival más correoso para debatir" porque es un político que "se prepara bien".

La respuesta de Rufián

Las palabras de Hernando no han sentado bien a Rufián, que ha contestado al diputado del PP a través de las redes sociales. "La verdad es que no, Rafa, pero esto de frivolizar con el bullyng si que es muy feo y miserable", ha escrito.