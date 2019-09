El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) mantendría su apoyo a Pedro Sánchez si el líder socialista se somete a una segunda sesión de investidura. Así lo ha avanzado el diputado de la formación, José María Mazón, este lunes tras acudir al Palacio de la Zarzuela en el marco de la ronda de consultas con el rey.

Mazón se ha mostrado "satisfecho" por el desarrollo del pacto firmado entre el PSOE y el PRC en materia de infraestructuras en Cantabria. El Ejecutivo de Sánchez ha licitado el estudio de obras como la del tren entre Bilbao y Santander, "a pesar de estar en funciones", algo que ha querido destacar el parlamentario.

"Si el PSOE cumple con Cantabria y mantiene las cuestiones relativas a la unidad de España y a la agenda social va a volver a obtener el apoyo del PRC en una posible investidura", ha insistido Mazón. El diputado ha advertido de que el fracaso en la formación de un gobierno tendría "repercusiones económicas" negativas y ha asegurado que el monarca "quiere que haya gobierno", algo que expresó el propio Felipe VI hace unos meses.

Quien de momento no tiene intención de apoyar a Sánchez es el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que ha denunciado que el líder socialista no se haya movido para negociar con su formación después de la reunión que mantuvieron a principios de agosto en Valencia. "Estamos a 16 de septiembre y el PSOE no ha dicho si le parece bien o mal el acuerdo que le propusimos. Sí que ha habido contactos con la ministra de Transición Ecológica, pero no reuniones. No me extraña que el único voto a favor sea el mismo que en la primera ocasión (PRC). De momento no hay motivo para que tengan nuestro voto", ha asegurado.

A juicio del portavoz de Compromís, se ha constatado el "fracaso de los equipos negociadores" de PSOE y Unidas Podemos, por lo que la vía ahora es que "Sánchez e Iglesias cojan el timón", algo que, ha insistido el diputado, el líder del PSOE no está dispuesto a hacer: "Veo un nulo interés por conseguir un acuerdo que se debería haber fraguado en agosto", ha afirmado.

Tanto Baldoví como Mazón han insistido en que el papel del rey no es el de "mediar" entre los partidos y que el monarca debe limitarse a "escuchar a los políticos y proponer un candidato". El diputado del PRC ha apuntado que, pese a que el rey se inclina por formar Gobierno, "su papel constitucional no es el de mediar entre los partidos políticos", sino que, a su juicio, Felipe VI se limita a "escuchar, tomar nota y, si lo tiene claro, proponer un candidato". "El rey va a ser muy escrupuloso en aquello que marca la Constitución. Su papel es escuchar a los candidatos y ver si alguno tiene posibilidades de conseguir la investidura", ha añadido Baldoví.