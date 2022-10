La presidenta del Consejo Profesional de Canal Sur: "Existen decenas de violaciones de los principios de pluralismo y rigor"

Eva Rodrigo (Sevilla, 1974) es ahora la presidenta del Consejo Profesional de Canal Sur, un cargo que rota cada año entre sus miembros. Este Consejo es el órgano que representa a los profesionales –redactores, cámaras, realizadores, productores y presentadores– de la tele y la radio públicas. Sus miembros, nueve, se eligen cada cuatro años y es el encargado de velar por el cumplimiento del Estatuto Profesional donde está regulado su funcionamiento.

Rodrigo entró a trabajar en Canal Sur en 1999, en la radio. Luego, pasó a la televisión. "Es donde he estado casi todo este tiempo. Siempre de redactora, en informativos, en Los Reporteros durante 14 años, en informativos de nuevo y ahora en Tierra y Mar".

En esta entrevista con Público sostiene que Canal Sur siempre, "desde su fundación", ha sido un campo de batalla político, y sus profesionales "rehenes siempre de la batalla partidista". Esto ha sucedido así, afirma, con todos los gobiernos, tanto del PSOE, como del PP y Ciudadanos, después.

En esta etapa, con la mayoría absoluta del PP –que acaba de pactar con el PSOE y con Vox, y sin la izquierda, el reparto del Consejo de Administración de la RTVA, donde se sientan representantes de los partidos– el Consejo Profesional ha "constatado decenas de violaciones de los principios de independencia, pluralismo y rigor" en Canal Sur, afirma Rodrigo. En su perfil de Twitter, el Consejo Profesional da cuenta regularmente de algunas de ellas.

¿Tiene sentido que haya fuerzas políticas con representación parlamentaria que se queden fuera del consejo de administración de la RTVA?

No es competencia nuestra valorar los acuerdos políticos. No entramos en eso. Pero sí es cierto que cuanto más plural sea el Consejo y a mayor parte de la sociedad andaluza represente, más espacio habrá para el debate y la reflexión.

Lo que nosotros defendemos es que sería bueno un Consejo de administración elegido y formado por profesionales y no por políticos. Un Consejo de Administración comprometido con la defensa de un medio público independiente y de calidad. Que garantice la vocación de servicio público y el cumplimiento de la ley.

Nuestra misión será pedir al Consejo de Administración, que será elegido en unos días, que sea ese consejo implicado y valiente que necesitamos para arreglar los muchos problemas de la RTVA. Es cierto que no confiamos demasiado. Se mantiene el mismo presidente y la misma mayoría que ha incumplido los últimos años el artículo 211 del Estatuto de Autonomía, los principios inspiradores de la Ley de la RTVA, los principios fundamentales del Estatuto Profesional, el Contrato Programa 2021-2023 y la Carta de Servicio Público.

¿Ha sido siempre Canal Sur un campo de batalla político?

Siempre lo ha sido desde su fundación y bien caro lo hemos pagado los profesionales, rehenes siempre de la batalla partidista. A unos y otros se les llena la boca de respeto a las profesionales, pero nunca lo hemos sentido. En la última campaña electoral hemos pedido desde el Consejo Profesional un compromiso a todos los partidos para eliminar todas las injerencias políticas y respetar el criterio de los profesionales, poner la radio y la televisión de Andalucía al servicio de los ciudadanos y garantizar los medios humanos y técnicos suficientes para garantizar el derecho a la información de las y los andaluces, que debe ser el principal objetivo de la RTVA.

¿Ha existido alguna vez independencia?

Nunca ha existido una independencia plena. Es verdad que ha habido épocas mejores y épocas peores, pero nunca las y los profesionales hemos tenido la independencia que es necesaria para desarrollar nuestro trabajo. En primer lugar, porque la Dirección de Informativos nunca ha sido elegida por periodistas, cámaras, productores y demás profesionales que hacemos cada día la radio y la televisión de las andaluzas y andaluces. Ni siquiera hemos sido escuchados en consulta, a través de este Consejo, a pesar de que así lo recoge el actual Estatuto de la RTVA. Cuando es el gobierno de turno quien decide quién dirige los informativos, no se puede hablar de independencia. Desde este Consejo Profesional pensamos que los trabajadores deben tener un papel más decisivo en todo lo que afecta al desarrollo de su profesión y debemos caminar hacia un proceso más democrático en la elección de todos los cargos de la empresa, desde la Dirección de informativos a los redactores jefes o los editores. La independencia, necesaria para construir la RTVA que las y los andaluces merecen, sólo llegará con más democracia en las redacciones.

¿Ha predominado el criterio informativo en algún momento?

Las profesionales de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión siempre hemos hecho periodismo o siempre lo hemos intentado y lo seguiremos haciendo e intentándolo siempre. Este Consejo Profesional es una de las pruebas. Fuimos el primer medio andaluz en crear un órgano de control y defensa de los profesionales, en 2006, y uno de los primeros medios públicos junto a TVE y TV3. Las y los periodistas de Canal Sur siempre, siempre nos hemos guiado por criterios informativos y es verdad que eso siempre nos ha llevado a una relación más o menos tormentosa con las diferentes direcciones de informativos. Ahora se nos está atacando desde la Dirección General por poner sobre la mesa centenares de malas prácticas periodísticas, pero las y los profesionales de Canal Sur siempre hemos actuado así. Hemos denunciado siempre cuando no se nos ha dejado aplicar criterios informativos y profesionales, pasó con la corrala Utopía, cuando creíamos que no se informaba como se debía de las piezas de los ERE o ahora, cuando se dedica el triple de tiempo a lo que suben las torrijas con el IPC que a las tres sentencias del caso Gürtel.

¿Han existido siempre presiones políticas sobre el equipo de informativos?

Las presiones siempre han existido y creo que siempre existirán, si todos los partidos no se comprometen a eliminar las injerencias políticas, como pedimos. También existen en los medios de comunicación privados, no lo olvidemos. Creemos que ese compromiso de los partidos es imprescindible, ya que en pleno siglo XXI el futuro de los medios públicos pasa por ponerlos de verdad al servicio de la ciudadanía, que las y los andaluces nos sientan útiles y a su lado. No al lado de los políticos.

Presiones en Canal Sur siempre ha habido como te decía, el problema es cómo la dirección en cada momento ha frenado o ha trasladado esas presiones a los profesionales. Y lo cierto es que esas presiones no habían llegado como ahora llegan a los periodistas. Los compañeros de la sección de política nos han denunciado que no aguantan más, que no paran de recibir llamadas y mensajes de responsables de prensa y líderes políticos de diferentes partidos preguntando por qué no han salido en un informativo o por qué se ha dado de una determinada manera una información. Eso es inaguantable para un periodista y no se ha sabido o no se ha querido parar desde la Dirección de Informativos, a quien le hemos trasladado todo esto y ni nos ha respondido.

¿Ha existido algún cambio respecto a la etapa socialista y también respecto a la etapa anterior de gobierno de coalición de PP y Ciudadanos?

Como te decía, la situación no ha sido nunca ideal en Canal Sur, siempre ha sido difícil, han cometido errores y las y los profesionales nos hemos sentido siempre solas y abandonadas por las diferentes direcciones. Es cierto que cuando se produjo el cambio de gobierno en diciembre de 2018, esa sensación de abandono y agotamiento lastraba como nunca a la empresa. Llevábamos muchos años en una situación provisional, con Joaquín Duran como subdirector, y la llegada de un nuevo equipo directivo con Juan de Dios Mellado en la Dirección General y Javier Domínguez en la Dirección de Informativos fue percibida como una especie de revulsivo y acogida con esperanza. Pero apenas duró esa etapa unos meses.

En febrero de 2020, sin explicación alguna a los trabajadores, es destituido Javier Domínguez y nombrado Director de Informativos Álvaro Zancajo, que llega al cargo con Carmen Torres a la delegación de Madrid. Ya sabes cómo fue ese año 2020, con múltiples denuncias por manipulación, cuando más necesario era un medio público al servicio de sus ciudadanas y ciudadanos en plena pandemia, y persecución a todas aquellas compañeras y compañeros que defendían el ejercicio del periodismo. Se produjo un hecho inédito en la empresa con más de 600 compañeros pidiendo, con nombre y DNI, la dimisión de Zancajo y una huelga ante la situación insostenible que se vivía en Canal Sur. Esto acabó con la destitución de Álvaro Zancajo y el nombramiento de Carmen Torres, que desgraciadamente ha seguido en la línea de degradación del servicio público emprendida por su antecesor y sin cambio alguno en la línea editorial, al dictado del gobierno andaluz.

¿Cuál es ahora la situación en los informativos de Canal Sur?

La situación la hemos resumido desde este Consejo Profesional en todos nuestros informes desde que tomamos posesión en marzo de 2021. En nuestros análisis de informativos hemos puesto sobre la mesa cerca de un millar de malas prácticas y manipulaciones, sin que desde la Dirección de Informativos, la Dirección General o el Consejo de Administración se haya hecho nada. En televisión hemos constatado decenas de violaciones de los principios de independencia, pluralismo, rigor e imparcialidad que el Estatuto Profesional de la RTVA marca como principios fundamentales en el trabajo de las profesionales de Canal Sur. Principios que la Dirección de Informativos ha sustituido por lo que nosotros hemos definido como el decálogo de la manipulación: sobredosis de información institucional, agenda ideológica, Informativos al servicio del gobierno andaluz, desequilibrio informativo, falta de rigor, perdida de pulso informativo, dejar fuera a la sociedad andaluza, presiones a los profesionales, infrautilización de las delegaciones y degradación de la función de servicio público.

En la radio existe más independencia y se respeta más el criterio de las profesionales, pero las compañeras se quejan -y nosotros lo hemos denunciado- de la gran cantidad de colaboradores ajenos a la empresa que están copando la dirección y contenido de muchos programas, e incluso tomando decisiones en los propios informativos, desplazando a las profesionales de Canal Sur. Los criterios por los que son elegidos estos colaboradores son desconocidos para nosotros, así como sus retribuciones, su capacitación profesional o su lugar exacto en los organigramas.

¿Se trabaja con libertad y con vocación de servicio público?

La vocación de servicio público está en los genes profesionales de las trabajadoras y trabajadores de Canal Sur. Somos casi todos ya muy mayores, 57 años de media de edad, y con varias décadas de antigüedad en la empresa en la que hemos crecido con esa defensa del servicio público como principio fundamental a preservar. Por eso la tristeza que existe en las redacciones. La Dirección, en lugar de fortalecer, debilita la empresa, sin contrataciones que palien la pérdida continua de personal desde hace más de una década. Cada informativo puesto en antena, sobre todo en las delegaciones, es una heroicidad por la falta de medios. Si a esto le sumamos que los profesionales no son tenidos en cuenta en la elaboración de las escaletas, ni en nada relativo al producto informativo, se explica la situación de desánimo.

Un ejemplo, las delegaciones se han convertido en una especie de agencias de noticias, recogen totales y graban imágenes pero hacen cada vez menos vídeos, porque éstos se elaboran en Sevilla bajo el control de la Dirección. Se nos prohíben utilizar expresiones como extrema derecha, foto de Colón o escudo social. La última prohibición es decir "ley del solo sí es sí". En la redacción de Sevilla se tiran vídeos porque "no gustan" a la Dirección, se cambian informaciones o se sustituyen totales elegidos por periodistas por otros enviados por partidos. Recibimos quejas continuamente por parte de compañeras y compañeros periodistas, cámaras, productores o incluso documentalistas. Y hemos ofrecido ejemplos concretos de este tipo de prácticas en todos nuestros informes. ¿Crees que eso es libertad?

¿Cómo se puede hacer una RTVA ejemplar en cuanto a los informativos? ¿Siempre existirán las críticas?

Las críticas siempre van a existir, incluso son buenas porque son las que nos hacen mejorar. Pero nosotros sí creemos que puede y debe existir una RTVA, no sé si ejemplar, pero si útil y al servicio de las y los andaluces, que vertebre nuestra tierra, que contribuya a la educación, a la cultura, a la igualdad, al pensamiento crítico. Una radio y una televisión que acompañen a nuestro pueblo en los momentos más duros, que esté a su servicio en las situaciones más críticas y sea garantía de recoger siempre sus opiniones, sensaciones, dudas, alegrías y preocupaciones. Esa es la RTVA que las profesionales les hemos pedido a los políticos que nos dejen construir. Y creemos firmemente que desde nuestra experiencia podemos contribuir con soluciones a los problemas que arrastramos. Soluciones que pasan por más libertad, por defender y respetar los criterios profesionales y por una Dirección de Informativos independiente y elegida por mérito y capacidad. También por redacciones democráticas y dinámicas y escaletas libres y donde toda Andalucía se sienta reflejada. Por más medios humanos y técnicos y por fortalecer las delegaciones provinciales, que son la esencia de Canal Sur. Con esos pilares, construir una RTVA ejemplar puede ser posible.