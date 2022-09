Primàries Catalunya, el fracasado precedente electoral de la lista cívica de la ANC

La posibilidad de impulsar una lista cívica para concurrir a las elecciones al Parlament si los partidos "no hacen la independencia" es el principal elemento de presión que ha introducido la ANC este 11 de septiembre. Al término de la masiva manifestación de la Diada, la presidenta de la entidad, Dolors Feliu, protagonizó una intervención marcada por las críticas a los partidos independentistas, en la que aseguró que "si el Parlament se pone de espaldas, hay suficiente apoyo en el país para hacer una lista cívica y hacer la independencia".

Ahora bien, ¿realmente una nueva candidatura independentista, al margen de los actuales partidos, tendría opciones de ganar u obtener un resultado destacado en unas elecciones autonómicas? La respuesta implica meterse en un escenario de política ficción, pero con los matices que se quieran el precedente de Primàries Catalunya hace dudarlo. La iniciativa, que contó durante meses con la implicación de la ANC, se estrelló en las urnas en los comicios municipales del 2019.

El embrión de Primàries Catalunya apareció el 20 de marzo del 2018, cuando el filósofo Jordi Graupera pronunció una conferencia en el Teatre Victòria de Barcelona en la que propuso que el independentismo concurriera agrupado en una sola candidatura a los comicios de la capital catalana, fijados para mayo del año siguiente. Los candidatos se elegirían a través de un sistema de elecciones primarias abiertas. El argumento principal era que con una lista única, el independentismo se garantizaría la alcaldía de la ciudad.

El proyecto se expandió y contó con la implicación de la ANC, después de que en julio de ese año sus bases aprobaran impulsar primarias para elegir a los candidatos independentistas en las ciudades de más de 25.000 habitantes en las que el independentismo no tenía la certeza de alcanzar la alcaldía. Según informó Nació Digital, la entidad abocaría al proyecto unos 150.000 euros. La realidad, sin embargo, es que la pretendida vocación unitaria de la iniciativa decayó rápidamente, dado que ni ERC, ni la CUP, ni el PDeCAT –Junts per Catalunya aún no existía como partido– se sumaron a ella y decidieron mantener sus listas, tanto en Barcelona como en la práctica totalidad de municipios.

División del voto

Solo apoyaron la iniciativa formaciones muy minoritarias como Demòcrates de Catalunya –la escisión independentista de la antigua Unió Democràtica–, Solidaritat Catalana per la Independència, Reagrupament o els Verds. En la práctica, por tanto, allá donde salió adelante el proyecto comportó una mayor división del voto independentista, ya que tuvo que competir con las candidaturas de ERC, la CUP o el PDeCAT.

Pese a esta realidad, en aquella época la ANC aseguraba que la iniciativa no dividía, sino que ayudaba a la "unidad de acción" independentista. Como ocurre actualmente con la lista cívica que plantea el ANC, Primàries también tenía una marcada vocación antipartidos tradicionales. En este sentido, en agosto de 2018 Jordi Graupera aprovechó un acto conjunto de Primàries Barcelona, Primàries Catalunya y la Assemblea para celebrar que se empezaba a "desprecintar el sistema de partidos y el búnker en el que se ha convertido la política catalana".

La iniciativa reivindicaba el "mandato" del 1 de octubre y había prometido constituir la República catalana

"Esto es una revuelta civil para tomar el control de ciudades y pueblos", añadió en un momento en el que se mostraba convencido de que las formaciones mayoritarias también se acabarían sumando, asegurando que "las últimas fichas en caer serán las direcciones de los partidos".

Primàries Catalunya llegó a las municipales del 2019 después de haber impulsado unas 120 candidaturas, que entre otras cuestiones habían suscrito dos peticiones de la ANC: pagar todos los impuestos a la Agència Tributària Catalana y no pactar ningún gobierno con los partidos que votaron a favor de aplicar el artículo 155, tras la declaración de independencia posterior al referéndum del 1-O.

La iniciativa reivindicaba el "mandato" del 1 de octubre y había prometido constituir la República catalana. Sin embargo, a la hora de los comicios ya no tenía la presencia explícita de la Assemblea, que en abril de ese año había anunciado que finalmente apoyaba a todos los partidos independentistas en los comicios locales. A cambio les pedía un compromiso explícito con la República Catalana, que parece evidente que tres años y medio después considera que han incumplido.

Sin representación en los grandes municipios

Con todo este escenario era bastante previsible que los resultados electorales de Primàries no fueran brillantes, pero el veredicto de la ciudadanía fue especialmente contundente: apenas 47.000 votos en toda Catalunya y solo 26 concejales –muchos en pequeños pueblos–, pero sin obtener representación en los grandes municipios, que era el gran objetivo del movimiento.

En Barcelona, la lista encabezada por Jordi Graupera obtuvo 28.283 sufragios, el 3,74% de los votos emitidos, por debajo del umbral del 5% que permite sumar representación en el pleno municipal. En Sabadell, Terrassa, Mataró o Lleida, las listas impulsadas por Primàries quedaron por debajo del 2%, en L'Hospitalet recibió un residual 0,6%, en Manresa apenas se situó en el 2,4%. Granollers fue uno de los pocos casos de éxito –y muy relativo–, puesto que la candidatura entró en el pleno con un concejal y el 5,3% de los sufragios (1.477 votos).

Los pésimos resultados no provocaron la desaparición de Primàries, que en las siguientes citas electorales todavía ha recibido menos apoyo ciudadano. Intentó concurrir por la provincia de Barcelona en las elecciones generales de noviembre de 2019, pero no sumó los avales necesarios para ello. Sin embargo, ese mismo mes celebró su Convención Fundacional, en la que decidió participar en los siguientes comicios al Parlament, bajo el nombre de Moviment Primàries per la Independència de Catalunya (MPIC). Sin embargo, el 14 de febrero de 2021 la lista no llegó ni a los 6.000 votos (5.940, el 0,21% del total). Obviamente no logró ningún diputado.