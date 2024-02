El PSOE asume el "revés" en Galicia, reitera la confianza en Besteiro y acusa al PP de malas artes electorales

El Partido Socialista (PSOE) encaja el "revés" sufrido en las elecciones gallegas y reconoce que "los resultados no son buenos", pero también hace un ejercicio de desinflamación. Esther Peña, en su labor de portavoz del partido, ha sido la encargada de dar cuenta de las conclusiones alcanzadas en la reunión de la Ejecutiva de la formación celebrada durante la mañana de este lunes. "No podemos ni queremos dejar de hacer autocrítica", ha señalado, aunque también ha remarcado que el bloque de las derechas ha perdido peso tras las elecciones.

Peña ha subrayado en varias ocasiones la confianza que el PSOE sigue depositando en su líder gallego, José Ramón Gómez Besteiro, a pesar del fracaso electoral. La portavoz ha enfatizado que Besteiro es la pieza alrededor de la cual se vertebrará la candidatura socialista para "dentro de cuatro años". Entretanto, trabajará "para los gallegos".

"El PSOE no se esconde cuando tiene un revés", ha resumido, al tiempo que ha dejado caer que su formación acepta "lo que dicen los ciudadanos, en eso sí que podemos dar alguna lección a la derecha".

No es la única referencia al Partido Popular (PP) que ha hecho Peña. "El PP ha cruzado demasiadas líneas rojas, en especial en la última semana de campaña", ha deslizado. En concreto, la portavoz se ha referido a los SMS que envió la formación que lidera Alfonso Rueda en Galicia, "a última hora", informando de subidas de sueldo a los funcionarios, algo que, ha insistido la socialista, "ya se había aprobado con anterioridad".

Con todo, el PSOE hace autocrítica, pero calma las aguas. Peña ha recordado que el PSOE no es "residual" y que este domingo obtuvo un 14% de los votos, aunque "aspiraba a más". También ha lanzado un mensaje al electorado de izquierdas: "Se ha demostrado que si queremos una alternativa de cambio en Galicia, la tiene que liderar el Partido Socialista". El BNG, con 25 escaños, fue la formación de izquierdas con mejores resultados. El PSOE obtuvo nueve.

La amnistía podría acordarse en los próximos días

Una vez superado el vendaval gallego, que ha ocupado gran parte de la actualidad política en la última semana, vuelve a situarse en el centro del tablero la amnistía. El PSOE envió una petición a la Mesa del Congreso, este sábado, en la que le solicita ampliar el plazo para entregar el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la ley, cuyo límite, en un principio, se situaba el 21 de febrero.

La portavoz socialista ha explicado que el hecho de que su partido haya solicitado esa ampliación temporal no quiere decir que no se vaya a llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya en los próximos días.