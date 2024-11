El PSOE pondrá a Mazón ante el espejo de sus "bulos" en Les Corts y Compromís insistirá en llevarlo a los tribunales

La expectación política es máxima ante la comparecencia de este viernes en Les Corts del president de la Generalitat valenciana Carlos Mazón. A partir de las 11.30 horas, tras el aplazamiento de este jueves, Mazón intervendrá para explicar la gestión de la DANA en el País Valencià y probablemente para anunciar algunos cambios en su Gobierno como la destitución de dos conselleras. La oposición de izquierdas, formada por PSPV y Compromís, afronta la jornada con matices en sus estrategias políticas.

Como una suerte de anticipo se han vivido el martes y el miércoles las sesiones de control al Gobierno celebradas en el Senado y en el Congreso. En ambas los socialistas han mostrado la misma línea: no entrar en la confrontación directa con los populares o con Mazón pese a los ataques recibidos. "Ya habrá tiempo para responsabilidades políticas" es el mantra que manejan estos días en Moncloa y Ferraz.

Sí que deslizó el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, críticas a la respuesta de Mazón el día 29 de octubre pero siempre desde un marco explicativo de la diferentes competencias entre Gobierno y comunidades autónomas. Más dura fue todavía la vicepresidenta María Jesús Montero, que comparó las "mentiras" usadas por el PP en esta crisis con las que lanzó en otras tragedias como el accidente del Yak 42, el del Metro de València, el Prestige o el 11M.

Es precisamente ese marco el que quieren desmontar, ahora sí, los socialistas. Fuentes del partido que lidera Pedro Sánchez señalan a Público que afrontan esta comparecencia "siempre del lado de la verdad". El PP y Feijóo tienen, según el PSOE, "una relación complicada con la verdad". "Los días pares hablan de "unidad", y los días impares le echan la culpa a todo el mundo de esta tragedia. Por tanto, no puede haber otra posición para el PSOE que no sea la defensa de la verdad, con un PP que se ha colocado en el lado de los bulos y la desinformación", afirman.

La vicepresidenta tercera y futura comisaria, Teresa Ribera, ha sido el blanco principal elegido por los populares. Hasta el punto de maniobrar en Bruselas para retrasar su nombramiento o pedir directamente que sea sustituida por otro ministro.

En Ferraz destacan que no son partidarios de los linchamientos y que no acuden a ninguna comparecencia "con ánimo de destrozar personalmente a nadie". Esto no es excusa, según las fuentes consultadas, para que cuando se pone en tela de juicio hasta la verdad científica, están "en la obligación de contarle a los ciudadanos qué ocurrió realmente" en València.

Los socialistas añaden que escucharán "atentamente" las explicaciones de Mazón porque él "estaba al frente" de la cadena de mando antes de la DANA, también el día más duro de la DANA "y sigue hoy en esa responsabilidad". Por tanto, entienden en el PSOE que esta comparecencia es de una "importancia capital". "Escucharemos en la sede de la soberanía de todos los valencianos y valencianas al hombre que tomaba, o al menos debió tomar, todas las decisiones", concluyen.

Desde hace unos días, el PSPV busca un equilibrio entre deslizar críticas indirectas a Mazón y lanzar un mensaje de unidad. La líder de los socialistas valencianos y también ministra del Gobierno, Diana Morant, ha tenido especial protagonismo. La dirigente tendió la mano al PP para aprobar los Presupuestos autonómicos en favor de la reconstrucción de las zonas afectadas. El portavoz parlamentario socialista que intervendrá este jueves es Jose Muñoz.

Compromís: "Mazón fabricará su versión"

Diferente ha sido actitud mostrada por Compromís desde el día de la DANA. Han exigido de manera firme y pública la dimisión de Mazón. En la Cámara Alta, el senador de la formación valenciana Enric Morera realizó el martes una durísima intervención que resume en cierto modo el papel del partido. "Debería estar ante una autoridad judicial y requerirle el móvil para que no destruya pruebas", le dijo a Fernando Grande-Marlaska. "Se ha producido un homicidio imprudente, con resultado de muertes evitables", insistió.

Agueda Micó, diputada de Compromís en el Congreso, anunció el martes la petición de su partido de una comisión de investigación sobre la gestión de la crisis. Micó fue muy gráfica también en la Cámara Baja durante la comparecencia de Torres. "Nuestros pueblos están llenos de barro, pero el gobierno de Mazón está de mierda hasta el cuello", afirmó. Al mismo tiempo, reclamó al Ejecutivo de Sánchez que tendría que haber dado "un paso adelante" debido a la "incompetencia" de Mazón.

En Compromís, según confirman las fuentes consultadas por este medio, trabajan con un grupo de abogados para recoger toda la información posible del día de la tragedia y preparar una querella judicial. "Exigiremos todas las responsabilidades políticas y judiciales", apuntan al respecto.

Fuentes del partido valenciano pronostican que Mazón "fabricará una versión con apabullantes datos, citas, horas y organismos para que no se hable de lo verdaderamente importante". Esto es, para Compromís. dónde estaba el president esas cuatro horas del día 29 y por qué se mandó la alarma cuando ya había gente que había muerto.

"Será una intervención para llegar él a los informativos, muy muy larga. Intentará enredar, lo que ha hecho Feijóo este miércoles. Desde el primer día lo vimos claro, nos llamó a los portavoces a una reunión en el Centro de Emergencias. No hacía ni 24 horas y ya estaba intentando fabricar su versión de que él se adaptó a los protocolos", explica a este medio Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts.

En la formación valenciana también han criticado el papel del PSPV, especialmente con el asunto presupuestario. "Decepcionante pero esperable", señala Baldoví. "¿Cómo vas a aprobar unos Presupuestos sin leerlos? Habrá que ver si aumentan ayudas a los toros, si aumentan publicidad, etc. Aprobaremos los Presupuestos si vemos que responden a las necesidades del momento. No le doy un cheque en blanco al PP", añade.

Para Baldoví, el PSPV está más pendiente de lo que pasa en Madrid y muy atado a Morant como miembro del Gobierno de Sánchez. "Veo a un PSPV muy blandito. Nuestra obligación como políticos no es dar cheques en blanco", insiste el diputado de Compromís.