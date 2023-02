El PSOE rechaza negociar la reforma de la ley del 'solo sí es sí' con el PP

El PSOE ha materializado este lunes la advertencia que copó el foco la semana pasada. El principal grupo del Congreso y el partido mayoritario del Gobierno ha presentado su reforma a la ley del solo sí es sí en solitario, sin la firma de Unidas Podemos, al no haber alcanzado un acuerdo. En cualquier caso, ante la mano tendida del PP en dicha modificación, los socialistas han rechazado negociar con los de Feijóo, aunque no su apoyo.

"No negociamos con el PP porque no quiere la ley", ha señalado el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, en una rueda de prensa conjunta en el Congreso con la responsable de Igualdad de los socialistas, Andrea Fernández. Y es que, a pesar de que los conservadores también alertaron de la posible rebaja de penas, como otras formaciones e informes preceptivos, centraron su voto en contra de la norma de Igualdad en el argumento de que "eliminaba la presunción de inocencia".

Asimismo, López se ha mostrado favorable a negociar "con todos los demás". Y, en lo relativo a alcanzar un acuerdo con sus socios de la coalición, ha dejado clara su "voluntad" de negociar con Unidas Podemos a pesar de que no han llegado a ningún punto de encuentro en estas semanas de negociación. "En todos los gobiernos de coalición hay discrepancias", ha señalado.

En cuanto al procedimiento parlamentario de la propuesta de reforma, este será por el trámite de urgencia para que entre en vigor "cuanto antes". Sobre los plazos, el PSOE llevará previsiblemente su toma en consideración en el pleno del próximo martes, aunque su desarrollo "dependerá de las enmiendas, de si alguien quiere ampliar el plazo de manera razonable para llegar a un entendimiento".

Si bien, el PSOE ha reconocido lo que Igualdad y los expertos venían comentando días atrás. Y es que, esta eventual reforma de la ley de Libertad Sexual no frenará que se sigan produciendo bajadas de las penas. "Es posible que, una vez publicada, haya rebajas en las condenas, pero hemos corregido esto para que en un futuro no vuelva a suceder", ha precisado para también incidir en que las sentencias no han rebajado las penas "en la mayoría" de los casos, aunque todavía no hay datos oficiales de cuántas se han rebajado y cuántas son firmes.

En todo caso, el objetivo de la reforma es "corregir los efectos no deseados" de "una buena ley" y "acabar con la alarma social" que habían generado las rebajas de condenas a agresores sexuales. "Para el PSOE, lo más importante son las víctimas", ha remachado Andrea Fernández para despejar el fantasma de los "egos", las "cesiones" y los "relatos" en este asunto. "Compartimos con mucha preocupación la alarma social y porque creemos firmemente en esta ley hay que adaptarla a lo que nos exigen los ciudadanos y el respeto a las víctimas", ha explicado Fernández.

La proposición de ley, a la que ha tenido acceso este medio, propone aumentar las penas a los agresores sexuales cuando actúen con violencia o intimidación y "acota" las horquillas para que las condenas sean "mucho más correctas" cuando la reforma entre en vigor.

Ambos portavoces han insistido en que su texto legislativo no cambia el núcleo de la norma basado en la necesidad de que exista consentimiento en las relaciones sexuales. También han rechazado que su propuesta recupere el modelo anterior, el cual distingue entre abuso y agresión sexual. No obstante, para determinar las penas, sí se tiene en cuenta "si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación".