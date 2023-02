El PSOE registra la reforma de la ley 'solo sí es sí' en el Congreso e Igualdad advierte: "Es una decisión que no nos han comunicado"

La ley del solo sí es sí está siendo uno de los mayores cismas en el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Después de que se ampliara el margen para llegar a un acuerdo entre los dos partidos al fin de semana,

fuentes socialistas han confirmado a Público que este lunes registrarán su reforma de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual en solitario en el Congreso de los Diputados.



El PSOE alega que su proposición de ley no contará con la firma de Unidas Podemos porque no ha sido posible llegar a un consenso en torno a la fórmula técnica para aplicar ciertas penas. Sin embargo, desde Igualdad se alega que el Gobierno no les ha "comunicado esta decisión".

"Es inexplicable que teniendo opciones para el acuerdo deciden romper para presentar la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación", ha declarado Igualdad.

Las diferentes posturas entre los dos partidos se fundamentan en la distinción a nivel legal de los delitos de agresión y abuso sexual. La ley de solo sí es sí, que entró en vigor el pasado mes de octubre, elimina los conceptos de intimidación y violencia como apartados elementales en la tipificación del delito. La referencia fundamentalmente para el juez pasa a ser el consentimiento de la víctima.



La propuesta de los socialistas retomaría la distinción entre agresión sexual con o sin violencia que se recogía en la anterior normativa. De esta forma, se recuperaría la horquilla de entre seis y 12 años en los casos en los que se haya ejercido violencia sexual con penetración, y de uno a cinco, en aquellos en los que no la hubiera a pesar de que se agreda, intimide o anule la voluntad de la víctima.



La nueva normativa no estipula la existencia de penetración como eje delimitante y distintivo de violencias. Que no se distingan los abusos de las agresiones sexuales dentro del marco jurídico ha despertado ciertas protestas al ver cómo a lo largo de estos meses se han reducido las penas de algunos agresores sexuales.



Según alegan los socialistas, volver a recoger esta distinción, "no afecta al corazón de la norma ya que se mantiene íntegra la definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual".

La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido este lunes en una entrevista en Antena 3 en que no se tocará el consentimiento pero "es muy importante dar respuesta a algo que genera alarma social". "Es una buena ley, que ha cambiado el paradigma de las agresiones sexuales. Pero ciertamente, a lo largo de estos meses hemos visto que se suceden hechos que no eran el objetivo de la norma. La mejor manera de proteger la ley es hacer esos ajustes", ha destacado, en términos similares a los mostrados este domingo en una entrevista con Público.



Igualdad defiende que volver a poner en el centro de la norma la existencia o no de ciertos grados de violencia reinstaura un proceso judicial hostil para la víctima. "El consentimiento es una conquista de millones de mujeres diciendo sólo sí es sí y vamos a hacer todo lo posible para que sea la base del código penal", ha asegurado el ministerio.