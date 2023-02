El PP desliza su apoyo a la reforma de la ley del 'solo sí es sí' del PSOE

La reforma de la ley del solo sí es sí presentada en solitario por el PSOE "contará con el apoyo" del PP "si no es una chapuza dos", ha asegurado este lunes el portavoz de campaña del partido, Borja Sémper, tras la habitual rueda de prensa posterior al comité de dirección del PP. A pesar de que los socialistas registraron el texto por la mañana, Sémper afirma que no lo han estudiado todavía y que van a "esperar a conocer el contenido material de la iniciativa". "Es una cuestión de horas conocer nuestra posición", anticipó.



Horas después de que el portavoz socialista Patxi López cerrara la puerta a una negociación con el PP- "No negociamos con el PP porque no quiere la ley", aseguró- Sémper ratificó que Génova está en la misma postura y acusó a los socialistas de "no enmendar la soberbia" que perjudica a los ciudadanos. "Nuestras condiciones no van a ser ni sentarnos a negociar, ni tomarnos un café ni darnos un abrazo", dijo. E insistió en que "si va en la línea de la propuesta del ministerio de Justicia", al PP "le parecerá bien".

La propuesta de los socialistas, muy parecida al texto que presentaron los populares en el mes de diciembre, retoma la distinción entre agresión sexual con o sin violencia que se recogía en la anterior normativa, recuperando la horquilla de entre seis y 12 años en los casos en los que se haya ejercido violencia sexual con penetración, y de uno a cinco en aquellos en los que no la hubiera a pesar de que se agreda, intimide o anule la voluntad de la víctima.

Así, parece seguro el apoyo del PP a la reforma del PSOE, que es rechazada por Unidas Podemos precisamente por ser "la misma propuesta que el PP y volver al esquema de la violencia o la intimidación", según la ministra de Igualdad. "Nosotros no nos vamos a enrocar", subrayó Sémper.

Alberto Núñez Feijóo, preguntado por los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados, evitó responder si seguía manteniendo el ofrecimiento que le hizo al PSOE la semana pasada para sacar adelante juntos la reforma pero señaló que intenta "mantener siempre" lo que dice.