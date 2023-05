El PSOE recurre ante la Junta Electoral Central los carteles contra Sánchez en el Metro de Madrid

El PSOE de Madrid ha decidido recurrir ante la Junta Electoral Central los carteles que han aparecido en el Metro de Madrid contra el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Como ha informado Público, estos carteles aparecieron en la estación de Sol este jueves, en forma de crítica a la gestión de los trenes de Cercanías por parte del Gobierno de España. En las pantallas publicitarias se pueden ver imágenes de Sánchez con mensajes como "Yo en mi Falcon, tú en mi Cercanías".

El candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha señalado que desde su partido no conocen el emisor de estos paneles y que no les preocupa la "parte jurídica" si no que haya candidatos que se presenten para liderar la Comunidad sin hacer propuestas.

"Aquí parece que solo hace propuestas concretas el candidato del PSOE. Parece que somos los únicos que tenemos un modelo claro, un propósito de región y propuestas concretas para Madrid. Allá el resto de partidos... quien quiera seguir con la crispación, el enfrentamiento...", ha lanzado en declaraciones a los periodistas en la Plaza de Colón, previo a un acto sobre ciencia e innovación.

Además, el candidato ha querido destacar el hecho de que el PP saque "a ETA y al Falcon de manera asidua", lo que muestra que la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, solo tiene "ambición nacional" al ver "la debilidad" de su líder, Alberto Núñez Feijóo.