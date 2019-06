El secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, y el presidente del Partido Aragonés (PAR), Arturo Aliaga, han cerrado un acuerdo para conformar el próximo Gobierno autonómico, pero precisan del apoyo de más fuerzas políticas. Así lo han indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, este viernes después de mantener una reunión en el Palacio de la Aljafería de Zaragoza, sede de las Cortes.

La suma de los 24 diputados del PSOE y los 3 del PAR se queda a siete escaños de la mayoría absoluta, que se sitúa en 34 votos de los 67 parlamentarios conforman el hemiciclo de las Cortes de Aragón. El PP ha logrado 16 escaños, Ciudadanos (12), Podemos (5), CHA (3), Vox (3) e IU (1).

Lambán ha evidenciado que necesitan "más participantes" para conformar "una mayoría estable". Por ello, ha deseado que se incorporen otras fuerzas políticas que se sientan "atraídas" por "la responsabilidad y la centralidad".

En este contexto, ha mencionado que en los próximos contactos que lleven a cabo con otras fuerzas políticas se realizarán con la participación simultánea del PSOE y del PAR: "A partir de ahora los contactos para seguir ampliando ese gobierno los mantendremos conjuntamente Arturo Aliaga y yo".

El líder de los socialistas aragoneses ha empezado su intervención indicando que es Aragón lo que une el Partido Aragonés y al PSOE para sellar un acuerdo que pretender ser "el origen" del Gobierno de Aragón de los años 2019 a 2023. "Hemos comprobado una altísima sintonía, una altísima coincidencia en nuestros planteamientos".

Lambán y Aliaga se han intercambiado una documentación sobre las bases que creen que deberían sustentar el próximo programa de gobierno y han acordado que, a partir del próximo lunes, representantes del Partido Aragonés y del Partido Socialista empiecen a trabajar en "la búsqueda de la definición concreta de un programa de gobierno".

El líder de los socialistas ha señalado que, por lo que ha visto en el documento que se ha entregado Aliaga, no hay "prácticamente grandes diferencias" y no hay ninguna "dificultad insalvable", solo hay que "limar alguna aspereza". No obstante, todavía no ha avanzado nada sobre la estructura del futuro gobierno: "Lo único que está absolutamente claro es que habrá presencia fuerte y clara tanto del PSOE como del PAR".

Cs reitera que su preferencia es pactar con el PP

Sin embargo, el líder de Ciudadanos (Cs), Daniel Pérez Calvo, ha afirmado que no se sentará a negociar con el PSOE y el Partido Aragonés juntos. Además, ha insistido en que mantiene abiertas las conversaciones con el PP.

"Nosotros en este momento tenemos un proceso de negociación abierto con el Partido Popular, esa es nuestra opción preferente, lo hemos dicho en todo momento, y seguimos trabajando con el PP como no podía ser de otra manera", ha afirmado este viernes en la sede de las Cortes de Aragón.

Asimismo, preguntado por los medios de comunicación por si no da por "dinamitado" el proceso con el PP después de que PSOE y PAR hayan llegado a un acuerdo, ha asegurado que no, a lo que ha agregado que "parece que lo ha dado por dinamitado no el PAR sino el señor Aliaga".