PSOE y Unidas Podemos no han avanzado en ningún punto durante la segunda reunión de los equipos negociadores. Las dos formaciones siguen enrocadas en sus mismas posiciones y si ha servido de algo el encuentro es para constatar que, a día de hoy, ninguna formación se va a mover: los socialistas sólo quieren gobernar en solitario y el grupo confederal pide negociar una coalición.

Portavoces de ambos partidos explicaron tras el fin de la reunión que no van a continuar con las reuniones si la otra formación no se mueve. El PSOE anunció que no volverá a llamar a la formación morada si sigue con su único planteamiento de Gobierno de coalición y, además, anunciaron que no habrá reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias si previamente no hay un acuerdo programático, en contra de lo que dijo la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá el pasado viernes.

Las declaraciones de Pablo Echenique no fueron más positivas. "La conclusión es que el PSOE no se mueve de su planteamiento de formar un gobierno de partido único. Además, nos han planteado que si no lo aceptamos, entienden que no debe haber más reuniones, que se levantan de la mesa de negociación. Nos parece un error", expuso el Secretario de Acción de Gobierno y principal negociador.

Echenique también explicó que pidieron a los socialistas que para ellos cualquier negociación debía volver al punto en el que lo dejaron en julio. También aseguró que no se plantean dar los "votos gratis" al PSOE: "Pensamos que sería una opción enormemente irresponsable que conduciría a nuestro país a una gran situación de inestabilidad".

El PSOE confirmó en la reunión que Sánchez no aceptará el encargo del rey si no cuenta con todos los apoyos

Esta opción tampoco la contempla el PSOE ya que la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, dijo que no querían recibir el apoyo de Unidas Podemos sin haber cerrado un acuerdo programático.

En el caso de que esto siga así y de que no haya un giro en algunas de las posiciones se acabaría en elecciones el próximo noviembre. Los socialistas transmitieron a Unidas Podemos durante la reunión que Pedro Sánchez no aceptaría el encargo del rey, si vuelve a darle su confianza, si no cuenta con todos los apoyos para pasar la investidura.

Adriana Lastra pidió a Unidas Podemos que reflexione su posición los días que aún quedan antes del 23 de septiembre y acepten la oferta de los socialistas de acuerdo programático, mecanismos de control para que se cumpla lo pactado y cargos de este partidos en altas Instituciones del Estado. "Y sí les pido que hagan un reflexión sobre lo que no se merece este país", añadió.

Lastra indicó que sólo habrá más encuentros si los pide Unidas Podemos y no son exclusivamente para plantear un Gobierno de coalición, "pero nos sentaremos las veces que sean necesarias para llegar a un acuerdo programático y que este país tenga un Gobierno progresista", dijo.

La reunión de este marte ha durado en torno a cuatro horas. Los equipos negociadores comenzaron el encuentro a las 11.00 horas. Como en la reunión de la semana pasada acudieron la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y la portavoz parlamentaria Adriana Lastra. Y, por parte del grupo confederal, acudieron Pablo Echenique, secretario de Acción de Gobierno de Podemos; Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso; Jaume Asens, diputado de En Comú Podem; Enrique Santiago, parlamentario en el grupo por parte de IU y el PCE; Yolanda Díaz, portavoz de Galicia En Comú; y el único diputado de Equo Juantxo López de Uralde.