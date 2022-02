La publicación de un avance de participación de las 11.30 horas en la página web de la Junta de Castilla y León ha desconcertado a tan solo dos horas y media de que los colegios electorales abrieran sus puertas. 11,31 %, con 218.503 votos, esas eran las cifras.

Un anuncio inaudito hasta la fecha que ni siquiera los expertos se esperaban, ya que el Gobierno de la comunidad no lo había anunciado este sábado en la agenda de cara a las elecciones de este 13F. "Es un dato que se han sacado a última hora de la manga. Es un dato que no estaba previsto, que no es habitual. De hecho, nos ha servido para muy poco dado que no hay nada con qué compararlo", explica a Público el politólogo Eduardo Bayón.

Cristina Monge, también politóloga y presidenta de la asociación ciudadana Más Democracia, tiene claro por dónde pueden ir los tiros: "El PP estaría intentando levantar la participación. A las 11.30 horas, que es muy temprano, estaba claro que la participación iba a ser baja. Entonces, se va a asustar a la ciudadanía".

Una argumento que comparte el vicepresidente de la asociación ACOP, Ignacio Martín Granados: "Explicación no hay, cero. Habrá que pedírsela al Gobierno de la Junta de Castilla y León", un Ejecutivo que ahora regenta el Partido Popular, liderado por el actual candidato a los comicios, Alfonso Fernández Mañueco.

"Suena un poco extraño", continúa el también experto en política, quien pone un poco más de luz en este asunto si atendemos a las recientes declaraciones de Narciso Michavila. El actual presidente de GAD3 auguró recientemente un posible vuelco electoral a la izquierda en la región si la participación a las 14 horas baja del 33%. Martín Granados considera que Michavila es el "sociólogo de cabecera del PP" y considera que "la única explicación de este avance de participación hay que entenderlo en ese marco, en ese proceso de tratar de movilizar la participación de la gente".

El vicepresidente de ACOP va un paso más allá que el resto de sus compañeros politólogos: "Lo que han hecho es poner las instituciones al servicio de un partido concreto, cosa que el Partido Popular siempre ha hecho en esta comunidad, pero que ahora no se corta. Tengamos en cuenta que los partidos tienen datos, puesto que tienen apoderados e interventores y saben si la gente está votando o no".

En esta línea van también las palabras de Eduardo Bayón, quien asegura que es "rara la maniobra". No obstante, recuerda que en unas elecciones marcadas por la climatología propia del mes de febrero que, por primera vez, no coinciden con unos comicios municipales, "la participación era una incertidumbre". Recuerda además que "el PP lleva temiendo el tema de la participación, de la movilización de sus simpatizantes, desde hace semanas".

Soria ¡Ya! también ha valorado este avance de participación para Público, un dato que, como explica su portavoz Fernando Arévalo, les parece "un poco sospechoso". El también candidato a estas elecciones en Castilla y León también considera lo ocurrido como una maniobra del PP, debido a la bajada que otorgan recientemente a Mañueco las encuestas. De hecho, ha recordado el hecho de que los populares se han saltado la ley este domingo al hacer campaña durante la jornada electoral: "No descartamos que estén intentando movilizar a la gente". Si bien ha apuntado que "al fin y al cabo, la participación que cuenta es la de última hora".