El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha instado al Gobierno central que "deje de dar tarjetitas con la dirección del Samur Social", y a que asuma que los solicitantes de asilo y refugio son su competencia, tras la gran crisis que se está sufriendo por el desbordamiento del Samur Social y que está dejando a niños y adultos en la calle.

"Trabajaremos por eliminar esas escenas, pero hemos llegado al límite, por tanto, de verdad, dejad de dar tarjetitas con la dirección del Samur Social; derivadlo a vuestros propios recursos. Nosotros ofrecemos edificios", se ha dirigido al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social desde el Parque de Valdebebas. Este mensaje coincide con la jornada de huelga del Samur Social, que se ha convocado para solicitar la mejora de sus condiciones laborales y denunciar el "insuficiente" personal con el que cuenta el organismo público.

El regidor ha reconocido que la capital vive un "momento muy complicado con la campaña del frío" y el "desbordamiento" por la llegada de refugiados. También ha tenido palabras para la edil de Más Madrid Marta Higueras, antigua delegada de Servicios Sociales, quien afirmaba que "eso era competencia del Estado y ahora no acude a actos por la situación de emergencia".

"Que no echen a nadie más la culpa de una competencia que es suya. Me sorprende que la Secretaría de Estado siga pegando la patada para adelante y le sea indiferente esta situación. Le digo que si acepta que es su competencia, es también su responsabilidad", ha lanzado. Y es que, pese a que "los recursos del Ayuntamiento están dimensionados perfectamente para la campaña del frío", no lo están "para un gobierno que se ha querido lavar las manos". "Somos un Ayuntamiento, no el Gobierno de la nación", ha concluido.