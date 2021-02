Pablo Casado acumula fracasos históricos y cada cita electoral deja al Partido Popular sumido en el desconcierto. Se acumulan las dudas, se extiende el pesimismo y la decepción, muchos dudan ya de que Casado llegue a ser presidente del Gobierno. Este domingo se certificaba otro batacazo: el del PP catalán, que venía de obtener su peor resultado en diciembre de 2017, tras unas elecciones marcadas por la celebración del referéndum independentista y la posterior aplicación del artículo 155 de la mano de Mariano Rajoy. Entonces la candidatura del Xavier García-Albiol obtuvo 4 diputados y sumió al partido en una crisis a nivel regional. Ahora el PPC, de la mano de Alejandro Fernández, ha logrado 3. En sus previsiones iniciales, esperaban pasar de 4 a 8.

Fernández no ha conseguido arañar ningún diputado a Ciudadanos, pese a que la formación de Inés Arrimadas ha caído de 36 a 6 escaños, de primera a penúltima fuerza. Sí lo ha hecho Vox, que ha irrumpido como cuarto partido en el Parlament con 11 parlamentarios, doblando los votos del PP y triplicando el número de escaños. El sorpasso del partido ultra intuía desde hacía semanas y la dirección del PP trataba de quitarle importancia y marcaba como objetivo lograr grupo propio —5 diputados—, que ni siquiera ha logrado.



La única autonomía gobernada por el PP que ha conseguido frenar a Vox ha sido Galicia. Este lunes, el presidente de la Xunta Alberto Nuñez Feijóo, ha asegurado que el PP debe "examinar las causas" del resultado de las elecciones catalanas y ha sacado pecho de su anómala mayoría absoluta. "Me siento muy satisfecho de que en Galicia no tengamos la situación de ruptura que tiene Cataluña y que en Galicia no haya determinados partidos que tienen una representación notable en Cataluña", ha lanzado, en referencia a los ultras.

Casado debe definir qué rol jugar con la extrema derecha

Todas las fuentes consultadas en el PP por Público, así como la dirección del partido, consideran que el mal resultado no es culpa de Fernández, del que dicen es "su mejor candidato" en años. Sin embargo, sí hay divergencia de opinión entre las causas que aduce Génova para justificar el desplome y las que ofrecen otros cargos autonómicos y nacionales. "Hay que hacer un profundísimo análisis", señala una voz autorizada del partido. "Ya van muchas elecciones así, ayer los chats del partido bramaban", confiesa a este diario.



Este martes se reúne el Comité Ejecutivo Nacional en la sede de Génova 13: un punto de encuentro entre la dirección nacional de Casado y los presidentes, cargos y líderes autonómicos. Habrá una intervención inicial de Pablo Casado —abierta a los medios de comunicación—, después los dirigentes populares desgranarán los resultados del domingo y se abrirá un turno de debate. Según confirman fuentes del partido a Público, algunos barones exigirán a Casado "una estrategia clara" para frenar a Vox, tras dos años y medio de bandazos. Ahora es la primera vez que el partido ultra les adelanta en una autonomía.

El líder popular deberá volver a la eterna disputa desde que llegó a la presidencia: definir qué rol mantener con la extrema derecha, que no hace más que crecer a su costa mientras el PP no logra despegar. La dirección del partido ha convertido la palabra "centralidad" el eje de su discurso en los últimos meses, después de su 'no' a la moción de censura impulsada por Vox en el Congreso, pero este distanciamiento dialéctico no ha tenido efectos en la práctica: en clave nacional no han cambiado de alianzas en ninguno de los gobiernos autonómicos en los que necesitan a la ultraderecha para legislar y aprobar los presupuestos autonómicos.

La dirección del PP ha ido fluctuando su posición respecto a Vox durante los últimos años, sin mantener una coherencia que pueda ser defendida con solvencia por los cargos y dirigentes populares. Casado llegó a calificar al partido de Santiago Abascal como un "movimiento transversal", más tarde señaló que era una formación "populista" y de "extrema derecha" y actualmente se dirige indistintamente a ellos como "constitucionalistas", algunos días y "populistas", otros. El propio secretario general del PP, Teodoro García Egea, dijo la noche electoral que la entrada de la "derecha populista" no suponía una noticia, mientras que este lunes el portavoz nacional de los conservadores, José Luis Martínez Almeida, ha situado a Vox en el espacio de "centro derecha".



"Hay una sensación de decepción inmensa"

Sin embargo, reina el pesimismo ante el encuentro: "Hay una sensación de decepción inmensa que no van a poder variar. La gente está muy enfadada porque sabe que la responsabilidad se la van a echar a Rajoy y no van a hacer autocrítica de lo que han hecho en campaña", señala una voz con un alto cargo autonómico, que estará presente en el Comité. "Se vio más a Pablo que a Alejando en campaña, y debe asumir su culpa ante este fracaso", prosigue.

"Casado ha ofendido a mucha gente en el partido", apostilla una tercera fuente, que hace alusión a las declaraciones de líder del PP respecto a las cargas policiales del 1 de octubre. "No me gustaron", dijo Casado en Rac 1, lo que sorprendió a los más veteranos de su formación. "Casado se mimetiza con el entorno. Tiene esa peligrosa habilidad de decir lo que el interlocutor quiere oír", continúa. La citada fuente opina que el líder del PP no debería haber concedido esa entrevista: "Si no hubiese ido no habría dicho nada de eso".

Esta ruptura con el pasado ha sorprendido al ala más 'marianista' del partido, como ya reveló Público la pasada semana, que opina que Génova está tratando de desvincularse del pasado y sentenciando prematuramente al expresidente Mariano Rajoy, tras el escrito del extesorero del PP, Luis Bárcenas, que señala directamente a Rajoy —junto a otros altos cargos de Génova— como adjudicatario de sobresueldos.

Génova culpa a Sánchez y Bárcenas de la debacle

Tras finalizar el recuento, el número dos del PP culpó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de su resultado electoral en Cataluña: "Sánchez ha preferido polarizar la sociedad y alimentar a los extremos con tal de perjudicar a su única alternativa: moderada, constitucionalista y europeísta", dijo en una comparecencia desde la sede de Génova 13, sin hacer ninguna autocrítica. La dirección del partido aduce su mal resultado a la baja participación y no cree ni que Casado ni Fernández deban asumir responsabilidades por ello.

García Egea admitió que el resultado del PP había "sido malo" pero aseguró que su derrota no era "extrapolable a nivel nacional": "Hace tres años un partido constitucionalista nos multiplico por nueve", dijo, en referencia a la victoria de Inés Arrimadas, "y nosotros les multiplicamos por nueve en las generales". Un argumento que han utilizado este lunes otros cargos del partido como el vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos, y el portavoz en el Senado, Javier Maroto.

El secretario general del PP también culpó al "juego sucio", por el supuesto "pacto" entre la Fiscalía y Bárcenas, de que las expectativas de su formación se desplomasen a la mitad en un sólo día. "Esta es la última factura que vamos a pagar de ese pasado, se acabó", señaló. "Nuestra expectativa de voto estaba en 10 escaños hace dos semanas, según la media de encuestas publicadas, incluido el CIS catalán. Pero en un solo día esa expectativa se desplomó a la mitad al publicarse el pacto de la Fiscalía con Bárcenas", apuntan desde la dirección del PP a modo de justificación.