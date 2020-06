La presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha asegurado en una entrevista en Cuatro que hay que "contextualizar" la situación que se ha vivido con las residencias de mayores, una situación "de guerra" donde el virus ha entrado "con absoluta virulencia en todas partes" y que la Comunidad, con los recursos que tenía, se puso "a la carrera" para solventarla.

"Efectivamente ha habido sobre todo dos semanas donde esto fue una auténtica guerra, en la que morían 500 personas al día en residencias pero, sobre todo, fuera de las residencias", ha dicho la presidenta madrileña, que ha insistido en que han muerto muchos más mayores fuera de los centros que en los mismos.

La Comunidad de Madrid ha sido la región en la que se han notificado más fallecimientos en residencias de mayores un total de 7.690, muy por encima de las registradas en Catalunya, Andalucía y la Comunitat Valenciana, las cuales cuentan con más centros que la Comunidad de Madrid, y las citadas han duplicado el número total de expedientes abiertos a estos centros por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pese a las graves irregularidades notificadas en Madrid -algunas, como la orden de no derivar a hospitales a enfermos en residencias, reconocidas por un consejero del Ejecutivo autonómico-.

Sobre las irregularidades la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho que las decisiones de derivación de ancianos de las residencias a los hospitales las toman "los médicos y los geriatras, los profesionales" y no los políticos, que no deciden "quién entra y quién no en una UCI".



Se ha referido a la versión de un protocolo de la Comunidad de Madrid que desaconsejaba el traslado de personas mayores desde las residencias a los hospitales durante el pico de la pandemia, que posteriormente fue modificado con el visto bueno los geriatras, según Ayuso.



Además, ha comentado que hay pacientes "con o sin" coronavirus que no pueden "ni ser ingresados" porque no resisten "ni a la propia traqueotomía". "Eso lo saben los médicos intensivistas, que no aguantan, y ahí no ha estado un político diciendo este sí y este no, esa es la verdad. La lucha por la vida ha estado siempre, lo que no hemos estado es en decisiones de a esta persona la dejas morir y a estas la mandas al hospital, eso es insensato", ha señalado.

Pablo Iglesias jefe del consejero de Ayuso

Por otro lado, ha indicado que durante el mando único "el jefe" del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, ha sido el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pero que han tenido que ser los consejeros madrileños los que han tenido que estar al frente, porque la Comunidad ha estado "muy sola".

"¿Dónde ha estado el jefe de Reyero, que es Pablo Iglesias? No ha ayudado ni a mi consejero ni a la Comunidad", ha denunciado Ayuso. Estas declaraciones han saltado a las redes sociales dónde se ha criticado a Ayuso por designar a Pablo Iglesias como jefe del consejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid.

Además, Alberto Reyero envió una carta a Amnistía Internacional el 12 de abril, en pleno pico de la covid-19 en España, para alertar de que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se implicaba con las residencias. Reyero asegura en el escrito que está "haciendo lo imposible por conseguir la implicación de la consejería" en la gestión de las residencias.

La guerra abierta entre Ayuso y Reyero ha continuado durante toda la pandemia, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha censurado este lunes que el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, haya "sembrado dudas". A su juicio, la estrategia que está siguiendo su socio de gobierno, Ciudadanos, es "muchas veces incomprensible".