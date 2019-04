Más de ocho décadas después -con el paréntesis de 40 años de dictadura incluido- ERC se ha impuesto a unas elecciones generales en Catalunya. Esta vez, la formación presidida por Oriol Junqueras -en prisión desde el 2 de noviembre de 2017- ha confirmado las encuestas y se ha impuesto con claridad en las urnas, con 15 diputados, tres más que el PSC. A medida que se ha ido conociendo el escrutinio, cargos y simpatizantes del partido se han acercado al pabellón de la Estació del Norf para celebrar un triunfo que no llegaba desde el 16 de febrero de 1936, durante la II República. Ahora bien, la euforia -contenida en un partido que no deja de tener a su presidente, Oriol Junqueras, y a otros dirigentes como Raül Romeva, Carme Forcadell y Dolors Bassa en prisión- no ha estallado hasta que los resultados eran casi definitivos y, sobre todo, ha comparecido la cúpula de la formación.

El número dos de la candidatura al Congreso, Gabriel Rufián, ha dedicado la victoria a los presos políticos -"han ganado estas elecciones a sus carceleros"- y ha proclamado que "Catalunya no sólo no despierta el fascismo, sino que lo destruye". La secretaria general del partido y exiliada en Suiza, Marta Rovira, ha celebrado que "hoy también ha ganado la independencia" y ha destacado el incremento de siete puntos de apoyo -del 32 al 39% que han alcanzado entre ERC, JxCat y el Front Republicà-. En un mensaje claramente dirigido a los partidarios de las listas unitarias independentistas, Rovira ha afirmado que "el independentismo crece cuando busca sumar en la diversidad", es decir, con candidaturas separadas.

Finalmente, el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía Pere Aragonés, manifestó que "Pedro Sánchez ha ganado en España, pero Oriol Junqueras ha ganado en Catalunya", por lo que "el único camino es iniciar un diálogo para encontrar una salida política al conflicto, y la única salida es votar en un referéndum de autodeterminación". Aragonés también ha reclamado la absolución de "todos los presos políticos" y el "retorno de los exiliados".

Esquerra ha sumado 15 diputados, tres más que el PSC, y ha obtenido casi uno de cuatro votos emitidos en Catalunya. En total, el partido ha obtenido poco más de un millón de votos y ha ganado 370.000 con relación al 2016. Ha sido la opción más votada en Tarragona, Lleida y Girona, mientras que en Barcelona se ha quedado a un diputado y dos puntos del PSC. Además, ERC ha superado con creces a la otra gran opción independentista, JxCat, que ha sacado siete diputados y menos de la mitad de votos que los partido de Junqueras. Los republicanos se han impuesto en la mayoría de municipios catalanes, empezando por la capital, Barcelona. También en Lleida, Tarragona, Manresa, Sant Cugat del Vallès, etc... pero no han podido superar al PSC en numerosas ciudades metropolitanas, como Badalona, ​​Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, o en las capitales vallesanas: Sabadell y Terrassa. Por primera vez, ERC será la principal fuerza catalana en el Senado, con 10 representantes, tres por Girona, tres por Tarragona, tres por Lleida y uno por Barcelona, ​​el también preso político Raül Romeva.

JxCat aguanta, pero recibe la mitad de apoyo que ERC

A diferencia de lo que ocurrió en las elecciones al Parlament del 21 de diciembre de 2017, esta vez no ha habido remontada final de JxCat, y ERC se ha convertido, con diferencia, en la primera fuerza del independentismo. Un resultado que se puede interpretar como el aval a la estrategia de Oriol Junqueras, que apuesta por el referéndum y la vía del diálogo, dejar atrás la estrategia unilateral y, sobre todo, por hacer crecer los partidarios de la independencia. JxCat, con todo, ha superado unos pronósticos que le situaban en la mitad de los ocho diputados que obtuvo CDC en 2016 y ha resistido con siete escaños. En total, la candidatura encabezada por Jordi Sànchez ha sumado siete diputados, y casi 500.000 votos. Los diputados se reparten por Barcelona (3), Girona (2), Lleida (1) y Tarragona (1). Además, el partido ha sumado dos senadores.

La número dos de la lista por Barcelona, ​​Laura Borràs, ha asegurado que JxCat "ha resistido" y ha celebrado que el independentismo ha avanzado: "El país ha hecho un muy buen resultado". El expresidente catalán Carles Puigdemont ha celebrado que la formación ha sacado unos resultados mejores de lo que auguraban la mayoría de encuestas.

Por último, en el ámbito independentista, el Front Republicà -la alianza de Som Alternativa, Poble Lliure i Pirates- no ha conseguido entrar en el Congreso. La lista encabezada por Albano Dante Fachin ha sumado 112.000 votos, el 2,73% del total y se ha quedado a tres décimas de conseguir representación por Barcelona.