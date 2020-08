El acercamiento entre el PSOE y Ciudadanos no solo está logrando tensar las relaciones del Gobierno con los partidos del denominado bloque de la investidura, sino que también ha logrado causar cierta polémica en el seno del Ejecutivo. Los de Arrimadas han celebrado este lunes la segunda reunión con el Gobierno para evaluar el seguimiento de los acuerdos alcanzados respecto al estado de alarma y a los decretos aprobados para paliar las consecuencias del coronavirus.

Es el segundo encuentro entre Cs y el Ejecutivo en apenas dos meses, desde que los de Arrimadas decidieron apoyar las prórrogas del estado de alarma en el Congreso. Antes de la reunión, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado a Ciudadanos de rechazar una reunión con el Ejecutivo de coalición al completo, es decir, con ministros del PSOE y también con ministros de Unidas Podemos.

"Ciudadanos ha rechazado reunirse con el Gobierno de coalición y ha optado por reunirse sólo con el PSOE. Lo respetamos y les animamos a respetar la soberanía popular y su expresión en el Parlamento aunque el resultado no estuviera entre sus planes", ha escrito la ministra en su cuenta de Twitter.

Tras la reunión con el Gobierno, que ha enviado a una delegación liderada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, el portavoz adjunto de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha valorado las declaraciones de Montero.

El diputado ha insistido en que "no existen vetos" por parte de su formación "hacia ningún grupo político, ya que no estamos en un momento como para que puedan haber vetos", y ha explicado que a la reunión han acudido "las mismas personas" que estuvieron presentes en su primer encuentro, porque "son las que tienen las competencias en las materias que estamos tratando".

Sin embargo, Bal no ha dejado pasar la oportunidad para lanzar dos mensajes. El diputado ha asegurado ser consciente de la "tensión" que le produce a Unidas Podemos la relación de los de Arrimadas con el PSOE, algo que achacó a un "buen trabajo" por parte de su formación: "Unidas Podemos se pone nervioso cuando entra Cs, porque es un partido de centro, moderado, útil… En cuanto nosotros aparecemos en el tablero con unas soluciones centradas y moderadas, se enfadan Iglesias, Rufián y Otegi. Lo estaremos haciendo bien si se nos enfadan".

También querido dejar claro que para que Ciudadanos brinde su apoyo a los Presupuestos del Gobierno, estos deben ser "centrados", "moderados" y cumplir con el principio de "igualdad de los españoles en todos los territorios". Bal ha precisado que en la reunión no han hablado nada con el Ejecutivo sobre los futuros PGE, ya que "no era el momento ni el lugar para hacerlo".

Calvo: Si hay un miembro, está todo el Gobierno

Sin embargo, ha afirmado que "Cs está ofreciendo la mano tendida al Gobierno que pasa por unos Presupuestos moderados que no sean populistas y que garanticen la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional". También la vicepresidenta primera del Gobierno ha asegurado no ver ningún problema en que no estuviera presente ningún ministro de Unidas Podemos en la reunión.

"Cuando hay un miembro del Gobierno, el Gobierno está representado. Estoy aquí porque soy la vicepresidenta primera, en nombre del Gobierno, para escuchar a un grupo parlamentario que nos ayuda de vez en cuando a sacar adelante el trabajo de todo el Gobierno", ha insistido Calvo.

Además, ha querido dejar claro que todo el Ejecutivo está representado siempre que alguno de sus miembros esté presente en cualquier encuentro o cita: "A mí me representó estupendamente la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz, de Unidas Podemos) este fin de semana en Baleares", ha explicado, según recoge Europa Press.

En la reunión, ha avanzado Bal, el Ejecutivo y Cs han hablado de medidas como la creación de una reserva estratégica nacional de material sanitario o de la prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre, cuestiones que el Gobierno se habría comprometido a estudiar. Los de Arrimadas han pedido activar la declaración de actuaciones coordinadas aprobada en el decreto de nueva normalidad para "tomar el control" en Catalunya ante la "ausencia de gestión de Torra".

"Le pedimos al Gobierno tomar el control donde vea que los rebrotes se descontrolan. En Catalunya hay falta de gestión y el Gobierno no puede eludir su responsabilidad", ha insistido el diputado. También ha estado sobre la mesa la reapertura de los centros escolares en septiembre, una situación para la que Ciudadanos ha pedido un "plan de contingencia nacional": "Necesitamos un plan de contingencia nacional, no dejar que cada comunidad aporte sus propias soluciones, porque necesitamos igualdad entre los españoles", ha asegurado el dirigente.