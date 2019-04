Albert Rivera es uno de los grandes beneficiados de la noche electoral del 28 de abril. Casi 900.000 votos más que en las anteriores elecciones y 57 escaños (25 más que en 2016). Ciudadanos no solo crece en términos absolutos, es decir, en el sufragio sin matices, sino que también lo hace en términos relativos. Su crecimiento y el hundimiento del PP han dejado a la formación naranja a menos de un punto de los de Pablo Casado, que pierden la hegemonía incontestable en la derecha.

Sin embargo, estos resultados no le valen a Rivera para alcanzar su objetivo principal, el que se fijó tras la convocatoria electoral y que ha marcado su campaña electoral: sumar con las derechas para doblar el pulso al PSOE y al bloque progresista (también al bloque de la moción de censura).

El presidente de Ciudadanos se ha mostrado satisfecho por los resultados al final de la jornada electoral, pero ha dado por hecho, delante de su sede y de los militantes del partido, que "PSOE, Podemos y los partidos nacionalistas van a formar un Gobierno". Tras el escrutinio de los votos, Rivera no ha querido hacer ninguna mención directa al PP y a su batacazo electoral, pero sí que se ha erigido como el líder de la oposición, a pesar de tener nueve escaños menos que los de Casado.

"Vamos a hacer una oposición leal a la Constitución, a España, pese a los que gobiernan. Vamos a controlar a este Gobierno para que no machaquen a los autónomos. Los líderes de la oposición van a ser los diputados de Ciudadanos", ha afirmado. Antes de la celebración, el secretario general de la formación, José Manuel Villegas, sí que se refirió expresamente al PP, sobre el que descargó la responsabilidad de no haber logrado un pacto de derechas que venciera al bloque progresista.

"Se produce un escenario complicado para la gobernabilidad. Las encuestas no dan una mayoría alternativa a Sánchez. El hundimiento del PP puede hacer difícil que haya una alternativa, pero no nos damos por vencidos", aseguró Villegas cuando todavía no se conocían los resultados de la jornada electoral.

Rivera ha querido ir más allá de los comicios y se ha postulado como el líder del bloque constitucionalista: "Hay un proyecto ganador, un proyecto que ha sacado un 80% más de votos que en las elecciones anteriores. Esta es la casa común del proyecto constitucionalista. Hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro".

Aunque ha asumido que su partido estará en la oposición, el presidente de Ciudadanos ha afirmado que "pronto habrá un Gobierno liberal en España". Rivera ha seguido el escrutinio la sede del partido en Madrid acompañado de los miembros de la cúpula de la formación, como la número uno por Barcelona y líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas o Villegas. En la sede también han estado la candidata del partido al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, el candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, o el último fichaje de Cs, el expresidente de la Región Ángel Garrido, ex dirigente del PP.

Un centenar de militantes se han acercado a la sede para celebrar los resultados de la formación.