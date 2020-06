Rosa Díez se acerca ahora a Vox tras el fracasado desembarco en el PP

Un empujón al amigo, al viejo compañero. Un paso más en un recorrido político tan intenso como sorprendente. Rosa Díez, exdirigente del PSE y ex también de UPyD, se ha lanzado ahora en defensa y auspicio del candidato de Vox por Bizkaia, Nicolás Gutiérrez, un empresario hostelero que compartió trayecto con Díez hasta los años de UPyD y que ahora está en la ultraderecha.

El mensaje llegó desde OkDiario. La web de Eduardo Inda ha sido el altavoz de la exdirigente socialista para realzar la figura y el currículum de Gutiérrez, a quien todas las encuestas sitúan hoy fuera del Parlamento Vasco. "No es probable que el nombre de Nico Gutiérrez aparezca en los libros de historia; pero tú, ciudadano español, votes lo que votes, pienses lo que pienses, seas creyente o ateo, de izquierdas o de derechas…, o de nada… has de saber que si hoy en España vivimos en democracia, que si ETA no triunfó definitivamente y no impuso su modelo totalitario de país, es, entre otras cosas, por personas como Nico Gutiérrez", escribió la exlíder de UPyD.

No se quedó ahí en sus halagos. "Nico Gutiérrez –continuó– es una de esas personas que lo han hecho posible, que personas como él dignifican el ejercicio de la política y resultan imprescindibles para hacer el bien". "Nico Gutiérrez es uno de los buenos, uno de los nuestros", remató. Desde su cuenta de Twitter definió además al candidato de la extrema derecha en Bizkaia como "un luchador por la libertad, un constitucionalista vasco. Hombre cabal, valiente, honesto. Aventurero cuerdo".

En las últimas horas, Público llamó por teléfono a Díez para consultarle sobre el valor político de ese artículo y si debía interpretarse como una muestra de apoyo a Vox de cara a las elecciones vascas del 12 de julio. "Es un artículo dedicado a Nico Gutiérrez y punto. No voy a hacer más comentarios. Adiós", contestó la exdirigente de UPyD antes de cortar abruptamente la llamada.

Con Abascal y Álvarez de Toledo

Últimamente, el activismo de Rosa Díez en las redes sociales ha incluido la difusión de mensajes y vídeos del líder ultraderechista Santiago Abascal, así como de otros miembros de Vox. Del mismo modo, mantuvo también su apoyo público hacia la figura de Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz del PP en el Congreso.

De hecho, Díez apareció en actos del PP en la campaña para las elecciones generales de noviembre pasado. Posteriormente, su nombre figuró entre las posibles "renovaciones" que buscaba Pablo Casado para su partido en Euskadi. Fuentes próximas al PP vasco señalan que la posibilidad de situar a Diez como candidata en Euskadi "se dejó caer" en febrero pasado.

Sin embargo, el entonces presidente autonómico del PP, Alfonso Alonso, cerró la puerta a su inclusión en algún sitio relevante de las listas de este partido en Euskadi. De hecho, la dirección del PP vasco no contempló en ningún momento que Díez apareciese como candidata en "puestos de salida" de cara a las autonómicas.

Finalmente, la apuesta de Casado fue el exeurodiputado Carlos Iturgaiz, lo que a su vez supuso la fulminante destitución de Alonso como candidato a lehendakari y su posterior renuncia al liderazgo del partido en el País Vasco. Las encuestas pronostican que la candidatura de Iturgaiz, que acude en coalición con Ciudadanos, sufrirá un duro golpe en las urnas.

Mientras tanto, el candidato de Vox en Bizkaia salió rápidamente a agradecer el artículo de apoyo de Rosa Díez. "Con 51 años, camino de 52, solo queda recodar que la lucha por la Libertad ha sido nuestra pasión. Sé que es inconcebible para muchas personas, pero algunas, y tú Rosa Díez siempre serás una de ellas, elegimos ese camino. Gracias por tu artículo", escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.

La fundación de Abascal

Lo cierto es que la admiración de la ultraderecha hoy representada por Vox hacia Díez viene desde lejos. Según ha podido comprobar Público, la Fundación en Defensa de la Nación Española (DENAES), creada por Abascal antes de que naciera Vox y ahora íntimamente ligada al partido ultra, publicó distintos artículos –en algunos casos editoriales propios, en otras ocasiones sacados de distintos medios– que destacaban la actividad de Díez en el Parlamento Vasco y apoyaban su decisión de marcharse del PSE. Tanto en su última etapa en la formación socialista como durante sus años al frente de UPyD, la política vasca recibió una larga lista de elogios por parte de DENAES.

"La disidencia de la socialista Rosa Díez es un gesto lleno de valor personal: otros muchos socialistas piensan igualmente que la política de Zapatero está desgarrando la nación y, sin embargo, no se atreven a dar el paso. En ese sentido, lo de Rosa merece elogio", destacaba la fundación de Abascal en septiembre de 2007.

El tiempo pasó. UPyD desapareció de las instituciones, Ciudadanos se llevó buena parte de sus votos y Vox, por su parte, inició a finales de 2013 una carrera en la que se acabaría convirtiendo en la tercera fuerza política de España. En abril pasado, la formación ultraderechista sugirió la creación un Gobierno de "salvación nacional". Entre sus apuestas favoritas para dicho hipotético Ejecutivo se encontraba, precisamente, Rosa Díez, además de los expresidentes José María Aznar o Felipe González.