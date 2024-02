Rueda se esconde en su campaña gris mientras Pontón y Besteiro apuestan por movilizar el voto de la Galicia activa

La estrategia con la que Alfonso Rueda pretende ganar la presidencia de la Xunta en las autonómicas del 18F se basa en dos pilares: una campaña de perfil bajo que impida que se visibilicen demasiado sus debilidades como candidato y el desgaste de su partido tras 15 años de mandatos consecutivos en Galicia; y el manido recurso al ruido de la política madrileña para amedrentar al electorado que se está pensando si apostar o no por el cambio en la comunidad.

El candidato del PP usó ambas líneas de trabajo el pasado miércoles en Lugo, donde celebró un almuerzo informativo con cerca de un centenar de incondicionales de las fuerzas vivas de la provincia. Les explicó en sosegado tono pedagógico lo bien que, a su juicio, les ha ido en materia de inversiones a los lucenses con el PP al mando en Santiago. Pero no les ofreció nada ilusionante a futuro, al margen del anuncio de un centro para mayores con alzhéimer que prometió hacer en la ciudad.

Lugo es una de las provincias más envejecidas del Estado, pero la Xunta no ha construido una sola residencia pública en los últimos 15 años. Ni en Lugo ni en toda Galicia.

Rueda no se sale del encorsetado carril de tonos grises en el que vive instalado desde que anunció la fecha de los comicios, una imagen que incluso quiso hacer valer en el debate electoral del pasado lunes en la Televisión de Galicia (TVG). Ni siquiera se permite un desencuadre, un chiste, una ocurrencia o una frase apasionada, por mínima que sea, cuando apela a los mensajes del miedo para advertir que la única alternativa a su Gobierno es el caos.

Rueda alerta del riesgo de catalanizar Galicia

En Lugo utilizó una críptica advertencia para lanzar su anatema del día contra sus rivales: "Lo que está pasando en España es una copia de lo que quieren hacer aquí, exactamente con los mismo protagonistas. Un PSOE que dice amén con tal de mantener el puesto en Madrid y un independentismo socio de los que están haciendo esto en Cataluña", dijo.

Con "independentismo" Rueda se refiere al BNG, cuya líder, Ana Pontón, se ha consolidado como alternativa a la presidencia en la Xunta precisamente defendiendo el orgullo de sentirse gallega. Sentimiento que, por cierto, comparten muchos electores galleguistas que, según el CIS, podrían decidir no apoyar al PP y sí a Pontón porque, por muy nacionalista que ésta sea, su discurso les inspira mucha más confianza que el que esboza a diario el heredero de Feijóo.

Ana Pontón, con representantes del sector marisquero, ayer en la ría de Arousa. — BNG

A la hora en que Rueda almorzaba en Lugo con un escogido quórum de afines, Pontón departía a pie de ría con las mariscadoras y pescadoras de Arousa afianzando esa imagen presidenciable y empoderada de política transparente de fiar con la que quiere que se la identifique en esta campaña. "Me comprometo a ser la presidenta que recupere el sector del mar y que dé a su gente la confianza sufuciente para saber que va a tener futuro en este sector", les dijo.

Por la tarde, en Ourense, la líder nacionalista también prometió defender al sector primario, y recordó que su formación fue de las pocas que se atrevió a cuestionar aquellos aspectos de la Política Agraria Común que perjudicaban a los agricultores y ganaderos gallegos y por los que el sector primario protesta estos días en todo el resto del Estado.

Además, Pontón se dirigió directamente a Rueda para exigirle que no se esconda y que acuda al debate electoral de TVE del próximo miércoles, o que al menos acepte un cara a cara con ella. "Es lo mínimo que se le puede pedir a un político en democracia", apuntó.

Pánico a debatir

Rueda y su equipo parecen tenerle pánico a debatir, y antes de la campaña ya habían anunciado que el candidato sólo iría a la Televisión de Galicia, que había diseñado un debate a su medida, sin Vox ni Democracia Ourensana y con cuatro candidatas de izquierda.

La directora de la campaña popular y secretaria de organización del partido en Galicia, Paula Prado, se excusó diciendo que habían recibido demasiadas invitaciones y que no querían agraviar a ningún medio, pero que habría representantes del PP en todos los debates a los que Rueda fuera invitado. Era trola. Los populares no enviarán a nadie a TVE, como hizo Feijóo en el debate a cinco de las generales del 23J.

El riesgo para Rueda es que, escenificando ausencia tras ausencia, a su imagen blandita se le acople la etiqueta de candidato miedica que se oculta a los electores. Y la de jugar sucio, porque la Junta Electoral acaba de abrir expediente sancionador al PP por sus reiteradas infracciones de la legislación electoral. La denuncia partió del PSOE, que ya le ha ganado a Rueda varias demandas similares.

Besteiro, el miércoles en Pantín. — PSdeG

Precisamente, el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, salió el miércoles a la caza del voto joven, que necesita movilizar si quiere tener opciones el 18F, acompañándose de surfistas en la playa de Pantín, en Valdoviño (A Coruña), uno de los arenales gallegos más frecuentados por aficionados y profesionales de ese deporte. Besteiro estuvo comedido porque no se trataba de vestirse de neopreno, pero sí se hizo el fotón del día saludando sonriente haciendo el hang loose con una mano mientras con la otra sujetaba una tabla.

El surf y la promesa de construir un centro de alto rendimiento para convertir a Pantín en "capital mundial" (sic) de esa modalidad, fue la excusa escogida por el aspirante del PSOE para reivindicar "el papel del deporte como motor del desarrollo económico vinculado al turismo sostenible". Un modelo, explicó Besteiro, que "pone en el centro el respeto al medio ambiente y extiende la llegada de visitantes durante todo el año".

A la izquierda del PSOE, la candidata de Sumar, Marta Lois, participó en un encuentro con colectivos LGTBIQ+, mientras que en Podemos siguieron sacando partido a la brillante actuación de su cabeza de lista, Isabel Faraldo, en el debate de la TVG del lunes. Para los lectores de Público, Farlado fue la segunda ganadora del encuentro, sólo por detrás de Pontón, por encima de Rueda y de Besteiro y, sobre todo, a mucha distancia de Lois.

Faraldo convenció de que es una candidata sólida y eficaz capaz de disputarle muy en serio a Sumar los votos que la formación de Yolanda Díaz precisa para entrar en el Parlamento de Galicia. La prueba está en que una de las primeras fundadoras de Sumar Galicia, Sara Outeiral, anunció el martes en su cuenta de X que hace unas semanas había dimitido discretamente de su cargo en la plataforma gallega del partido de la vicepresidenta tras constatar la imposiblidad de una lista única de la izquierda alternativa. Lo anunció a la vez que se posicionaba del lado de Podemos: "Me ganó Isabel Faraldo y me ganó la fuerza de sus ideas", dijo.

Claro que si de poder televisivo se trata, el a quien de verdad ama la cámara en estas elecciones es a Gonzalo Pérez Jácome, el alcalde de Ourense que cada día parece incrementar sus más opciones de situar a su partido, Democracia Ourensana (DO), en el Parlamento de Galicia.

El vídeo que ayer colgó en sus redes sociales, interpretando una hilarante versión de In the navy, no se puede describir, pero es imprescidible verlo. Y flipar.

DO está en disposición de robarle uno y quizá dos escaños al PP en Ourense. La provincia interior sobre la que el PP de Fraga, Feijóo y ahora Rueda han asentado sus mayorías absolutas. Ojito a los Village People, esos tipos que se autodefinen de pueblo y que parecen histriones disfrazados, pero que luego arrasan en las listas de éxitos. Y a lo mejor, también, en las urnas. Estamos en pleno carnaval.