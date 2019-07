Sánchez abre la segunda ronda de contactos con Iglesias el martes en el Congreso

Cambio de escenario y cambio en la convocatoria. El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, abrirá la segunda ronda de contactos el próximo martes con el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el Congreso de los Diputados, según informaron fuentes socialistas.

De esta forma, Sánchez abandona el escenario de La Moncloa para realizar este tipo de encuentros y, además, también ha decidido hacerlos público con antelación y abandonar el secretismo y ocultismo que han rodeado este tipo de reuniones desde la celebración de las últimas elecciones generales.

El encuentro se producirá un día después de que Sánchez reúna a la Ejecutiva del PSOE a la que quiere informar de los encuentros mantenidos hasta ahora y consensuar la estrategia de negociación que a va emprender en las dos semanas que faltan para la fecha de la investidura.

Según fuentes socialistas, Sánchez acude a la reunión convencido de que "hay bases para llegar a un acuerdo tal y como se ha demostrado los últimos doce meses" de colaboración entre ambos partidos. Además, desde Ferraz se quiere reseñar que el PSOE apuesta porque España "tenga un Gobierno progresista este mes de julio".

No obstante, pese al optimismo en el PSOE, las posiciones siguen estando muy alejadas entre ambas formaciones, especialmente en lo que se refiere a la entrada de miembros del Unidas Podemos en el Gobierno, condición que la formación morada sigue manteniendo como innegociable. Por su parte, el PSOE se mantiene en el llamado Gobierno de cooperación, que no contempla a dirigentes de esta formación sentados en el Consejo de Ministros.

Además, tampoco ha supuesto ningún avance la oferta hecha por Iglesias el pasado miércoles, que el PSOE ha ignorado, manteniendo que no irán a una investidura con un acuerdo sobre un Gobierno de coalición.

En la última reunión celebrada por ambos líderes no hubo avances significativos en las posiciones de cada uno, aunque fue la primera vez que Pablo Iglesias advirtió a Sánchez de que podría votar en contra de su investidura. Esto, según al versión del PSOE, porque desde Podemos se asegura que no amenazó en modo alguno al candidato socialista con el "no" en la votación.

De ese último encuentro también se supo que las relaciones entre ambos líderes fueron menos cordiales que en anteriores ocasiones, porque ninguno quiso moverse de sus planteamientos.