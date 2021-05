El conflicto catalán Sánchez avanza que habrá indultos, asume su precio político y muestra su determinación a negociar con Catalunya

El presidente dice que tomará la decisión en conciencia, que ayudar a resolver problemas "no representa coste" y que tras entrevistarse con el president de la Generalitat ya habrá tiempo para reunir la mesa de diálogo "no una, sino más veces". Desde Unidas Podemos celebran la posición de Sánchez, pero recuerdan que "no siempre ha sido la misma".