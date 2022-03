Sánchez dibuja un escenario de guerra que afecta a toda Europa con graves consecuencias para los españoles

"Estamos en una guerra". Las palabras pronunciadas el martes por Josep Borrell, Alto Representante para la Cooperación y Seguridad de la UE, fueron claras. En este contexto, tras la invasión militar de Rusia contra Ucrania, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía este miércoles en el Congreso de los Diputados a petición propia para explicar la posición de Moncloa. Más allá del debate y rectificación sobre el envío directo de armas a la población ucraniana, el líder del Ejecutivo planteó en su discurso un escenario bélico y con consecuencias directas para España y su ciudadanía.

La intervención de Sánchez estuvo plagada de referencias a los "ataques" a nuestra seguridad y a la de la UE por las acciones emprendidas por Vladimir Putin. "No acepta la consolidación como potencia global de la UE, cuyos principios son contrarios al régimen autoritario que él ha impuesto en Rusia, por eso ataca nuestra seguridad", destacó Sánchez. En este contexto bélico, el presidente calificó de "heroicidad" la actitud del pueblo ucraniano y de su máximo mandatario, Volodimir Zelenski.

Fuentes de Moncloa reconocían a Público, ya desde comienzos de la semana, su "gran preocupación" por lo que está sucediendo en el este del continente europeo. La intervención de Sánchez en la sede de la soberanía nacional traslada ahora esa preocupación a todo el arco parlamentario que, con matices, ha apoyado de forma general esta inquietud.

Para Sánchez, lo que se dirime estos días es la propia supervivencia del proyecto político de la UE, amenazado por Putin. Por eso, tiró de referencias a los "valores" occidentales, la "democracia" y la "libertad" frente a la amenaza del "autoritarismo". "Lo que está en juego es la fortaleza de la UE, nuestra manera de entender y vivir en el mundo", dijo el presidente apelando a la propia ciudadanía española. "Las bombas sobre Ucrania representan la lucha encarnizada entre dos modelos por estar en el mundo", añadió más tarde.

El también secretario general del PSOE uso también la referencia al "imperialismo" de Putin, un término muy usado por la izquierda en otros momentos con acciones militares de por medio, especialmente para criticar el papel de EEUU. Ahora, Rusia es el enemigo y Putin ha sido duramente criticado por el líder del Ejecutivo. Europa, actuará con "contundencia". "El 'no a la guerra' de Irak es hoy el 'no a la guerra' de Putin", dijo Sánchez, apelando a esa memoria colectiva de toda una generación progresista que salió a las calles hace 20 años.

Para Sánchez, lo que se dirime estos días es la propia supervivencia del proyecto político de la UE, amenazado por Putin

La situación hoy es bien diferente y el PSOE, hoy en el Gobierno, no se quiere separar ni un milímetro de las acciones coordinadas dentro de la UE. Al contrario que en Irak, de momento Sánchez, en sintonía con la OTAN, afirmó, además en dos ocasiones seguidas, que "España no va a enviar tropas a Ucrania". "Putin ha tratado de dividir a Europa con todo tipo de herramientas. En esta ocasión pensaba que podía, pero se ha encontrado con una Europa más unida que nunca", afirmaba desde la tribuna, volviendo a ensalzar el enfrentamiento entre dos bloques, y no solo entre dos países.

"España va a ayudar a Ucrania a hacer frente a este ataque", reiteró Sánchez, haciendo ver que este conflicto nos implica de forma directa. Ese apoyo, aparte del "material ofensivo" anunciado, contempla ayuda humanitaria, equipamiento médico y material defensivo. "El Gobierno ha estado movilizado desde el primer momento para hacer frente a todas las consecuencias", apuntó el presidente.



"Sacrificios" familiares

"Debemos hablar con claridad a los españoles y españolas, las medidas van a tener un coste y van a exigir sacrificios, porque las sanciones a Rusia repercutirán en la economía de las familias y en los productos básicos". Así señaló Sánchez lo que puede ocurrir en los próximos meses. Y apuntó a que el culpable de ello es Putin. "Tenemos que poner freno a su ambición imperial y autoritaria", dijo sobre el mandatario ruso.

Para el presidente, es importante la "unidad" y llamó a todos los grupos a hacer un gran pacto en la respuesta para mitigar el impacto de la guerra entre nosotros. Para ello, les pidió trabajar en dos frentes, el europeo y el nacional. Sánchez advirtió que el conflicto va a durar tiempo. Pero mandó un mensaje de confianza en la victoria. "Europa va a prevalecer", dijo. "Pero nos enfrentamos a una crisis larga", añadió. "El verdadero objetivo de Putin es poner en cuestión la arquitectura de seguridad europea", insistió.

Está por ver la concreción del impacto de la guerra en la recuperación económica. Pero podría dar al traste con algunos de los planes del Gobierno. En Moncloa son conscientes de ello. Por ejemplo, ya han señalado que el informe de expertos sobre la reforma fiscal del que está pendiente el Ministerio de Hacienda, y que se espera para este jueves, podría quedarse anticuado con estas nuevas circunstancias. "Las consecuencias de la guerra son imprevisibles", dijo Sánchez en el Congreso.

Sánchez alertó que es muy probable que las sanciones tengan efectos en las exportaciones y en los flujos de turistas y que se produzca interrupciones bruscas en las importaciones en Ucrania, uno de los principales suministradores de cereales de aceite y de girasol y otras importaciones de productos agropecuarios. También adelantó que habrá efectos por las subidas en los mercados del gas y del crudo y avisó que esto ralentizará el crecimiento económico y provocará una caída de las inversiones.

El jefe del Ejecutivo indicó que se debe establecer "un gran pacto de rentas" para dar estabilidad "desde la perspectiva de los costes salariales y desde la moderación de los márgenes y beneficios de las empresas para no caer en una espiral inflacionaria y ponga en riesgo la recuperación económica". También anunció que el Gobierno extenderá hasta el 30 de junio las medidas fiscales de tipos más reducidos para la energía.

En el horizonte también está una cita importante, que tendrá lugar el próximo mes de junio y que cobrará aún más importancia de la que tenía previamente. Madrid acogerá la cumbre de la OTAN. Para Moncloa esta crisis es de primera magnitud. Y así lo quiere transmitir Sánchez también a su propio partido. Por ello, ha decidido convocar un Comité Federal, máximo órgano del partido entre congresos, para este domingo. El único punto del orden del día es lo que está pasando en Ucrania.