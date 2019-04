Uno de los temas estrellas del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez fue el traslado de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos, pero hasta este miércoles Sánchez había evitado hablar del tema en sus actos públicos. A tres días del final de campaña y en Asturias, el candidato socialista se decidió a sacar este asunto para asegurar que “en una democracia digna” no caben “mausoleos a dictadores” y garantizó que el próximo 10 de junio se hará el traslado de la tumba.

Fue el único guiño novedoso que tuvo su segundo mitin del día, en el que Sánchez siguió con su guión de campaña, poniendo ahora más el acento en la movilización porque, como dijo por la mañana en Badajoz, “no basta con ganar las elecciones, tenemos que gobernar”.

Reiteró su posición ante el independentismo -”cuando digo no, es no., y en Catalunya no habrá referéndum”; dijo- y, estando en Asturias, no tuvo reparo en proclamar: “Me siento orgulloso de ser español, que lo escuchen bien alto”; afirmó.

El candidato socialista vertió sus habituales críticas a la derecha, aunque en esta ocasión se centró más en Ciudadanos, un partido que, según dijo, “tiene más opiniones que día tiene el año”.

Sanchez volvió a presumir de lo hecho por su Gobierno, pero dijo que los españoles les votarán por lo que van a hacer, y desgranó sus medidas estrellas del programa: derogar la ley mordaza, un nuevo Estatuto de los Trabajadores, una ley de eutanasia, etcétera

También hizo especial hincapié en los jubilados, advirtiendo de las intenciones el PP de hacer un sistema mixto de pensiones, recibiendo a continuación una cerrada ovación tras asegurar que si tiene la mayoría parlamentaria suficiente se blindará en la Constitución que las pensiones suban conforme al IPC.

Sánchez, que cada vez hace los mítines más breves, se despidió pidiendo el voto hasta a aquellos que nunca han votado al PSOE. Hoy viajará a Andalucía y Catalunya, dos comunidades que se antojan claves para que el candidato socialista logre esa amplia mayoría a la que aspira.