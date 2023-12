Sánchez llamará a Feijóo para reunirse antes de fin de año y ofrecerle pactar la renovación del CGPJ

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende llamar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, antes de final de año. Más que la llamada en sí, el objetivo del líder del Ejecutivo es reunirse con el presidente de los populares para abordar tres cuestiones: la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y la financiación autonómica.

Así lo ha transmitido el propio Sánchez en una conversación informal con periodistas tras el acto por el Día de la Constitución celebrado en el Congreso de los Diputados.

Sánchez confía en que ahora la renovación sea de verdad y destaca que "no puede haber condiciones". "Lo más importante es obligarlos a negociar, sin condiciones. Si no hay, habrá que ver opciones", ha añadido el presidente del Gobierno.

Al igual que hace unos días, Sánchez ha reiterado que no va a apostar por cambiar las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el órgano. Esta fue una propuesta que realizaron hace unos años PSOE y Unidas Podemos pero que acabaron descartando.

Sánchez sí se ha abierto a estudiar la propuesta del actual presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte. Es decir, recortar las competencias del órgano para que no pueda realizar nombramientos discrecionales de altos cargos judiciales. Una reforma que, a su juicio, facilitaría su renovación.

"El PP tiene ese incentivo para tener secuestrado al poder judicial", ha señalado Sánchez. El presidente ha insistido en que él ha llegado a tres acuerdos con el PP, que han sido rotos unilateralmente por los populares. "No voy a aceptar que se pongan condiciones", ha destacado.

Para Sánchez, "no es aceptable que el PP trate de imponer su posición cuando no tienen mayoría" y que eso lleva "a un problema de concepción y entendimiento de la democracia". "Espero que podamos llegar a un acuerdo. Se han acabado excusas. No hay razón política más allá del espurio argumento de controlar el poder judicial. La Constitución Española se tiene que cumplir", ha afirmado.

Sobre la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término "disminuidos" en referencia a las personas con discapacidad, ha destacado que "hay un consenso amplio". También pretende abordas las conversaciones con los partidos políticos, PP incluido, sobre la nueva financiación autonómica. "Podemos avanzar y llegar a acuerdos", ha expresado Sánchez.

Feijóo reprocha a Sánchez haberse enterado por la prensa

Por su parte, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, acudirá a Moncloa si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le solicita reunirse, pero el PP censura haberse enterado de las intenciones del jefe del Ejecutivo a través de los periodistas.

En todo caso, Feijóo ha reiterado en el 45 aniversario de la Constitución Española que el PP no se moverá de su exigencia de exigir una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, para que los jueces elijan a los vocales del turno judicial, como condición para renovar de forma simultánea la composición del Consejo.