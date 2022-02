Sánchez pone de ejemplo a Portugal para advertir a sus socios y al PP de que la ciudadanía castiga los bloqueos

Las elecciones celebradas en Portugal el pasado domingo han sentado muy bien también a Pedro Sánchez. La victoria sin discusión, mayoría absoluta, lograda por los socialistas portugueses liderados por Antonio Costa ha servido para que el PSOE saque pecho de unos buenos resultados para la socialdemocracia. Por contra, sus partidos aliados, más a la izquierda que los socialistas de Costa, han caído estrepitosamente.

La cercanía del país luso y ciertas similitudes en la relación entre los socios de Gobierno hacen que las comparaciones sean inevitables con lo que pasa en España. En este sentido, el propio Sánchez ha reconocido que se puede sacar algunas "lecciones políticas" de lo sucedido hace unos días. Y ha advertido, "a izquierda y derecha" que la ciudadanía castiga los bloqueos políticos.

Las declaraciones de Sánchez, desde Dubai, en el marco de su visita a Emiratos Árabes Unidos, se producen apenas 24 horas antes de una decisiva votación sobre la reforma laboral. Por ello cobran aún más sentido, teniendo en cuenta la presión del Gobierno sobre sus socios naturales, especialmente ERC, y el PP para que apoyen la norma.

En este sentido, ha explicado que "una de las principales lecciones" que comparte es que "aquellos partidos políticos a la izquierda y derecha que no han contribuido a la estabilidad han salido perjudicados en esas elecciones". Sánchez ha puesto como ejemplo directo la no aprobación de los Presupuestos, que llevaron a costa a tener que convocar elecciones. "Los partidos tienen que ser conscientes de que los ciudadanos no quieren elecciones sino partidos y gobiernos que arrimen el hombro ante el shock que ha supuesto la pandemia", ha añadido el presidente.

El líder del Ejecutivo ha puesto en valor el trabajo realizado y ha señalado que gracias a ello se está viendo ya la "recuperación" con un "crecimiento fuerte" y unos buenos datos de empleo. "La ciudadanía, más allá de ideologías lo que busca es estabilidad y partidos que arrimen el hombro", ha insistido. En su caso, pese a las dificultades e incertidumbre creadas a raíz de la reforma laboral, no considera que haya riesgo de romper la mayoría lograda por la coalición gubernamental hasta la fecha. "La estabilidad política está garantizada", repiten en Moncloa, algo que recalcó el presidente este miércoles.

Sánchez se ha deshecho también en elogios hacia Costa, al que ya felicitó públicamente tras la victoria electoral. "He tenido ocasión de hablar con él. Para España y para mí es una alegría que haya logrado un resultado tan contundente. Es importante contar con su voz y presencia en el Consejo Europeo, por es una persona con muchas habilidades negociadoras. Trabajamos muy bien conjuntamente. Es una buena noticia que continúe como primer ministro", ha indicado el presidente del Gobierno.

Diferentes lecturas en Podemos

Por su parte, en Podemos, tal y como publicó este medio, no consideran que se puedan hacer paralelismos. "España no es el caso de Portugal, y gracias a pelear fuerte la entrada en el Gobierno, Unidas Podemos cuenta hoy con una gran candidata y con varios liderazgos jóvenes femeninos dentro del Gobierno, aspirando así a superar sus últimos resultados electorales", señalaron fuentes del partido morado.

La principal diferencia con el país vecino es precisamente que tanto el Bloco de Esquerda como el PCP, a la izquierda del Partido Socialista portugués, apoyaron externamente a Costa y no dentro del Gobierno como aquí Unidas Podemos. Allí, Costa ha devorado electoralmente a sus socios.

El mensaje de Sánchez también iba dirigido indirectamente al partido que lidera Pablo Casado. En Portugal, los conservadores se han estancado en votos y escaños, a pesar de que las encuestas los situaban en un empate técnico. Desde las filas del Gobierno han llamado explícitamente a los populares en reiteradas ocasiones a sumarse al apoyo de la reforma laboral, pactada entre Yolanda Díaz y los agentes sociales, patronal incluida.

El propio Sánchez se lo dijo personalmente a Casado en su llamada telefónica de la semana pasada. El PP no se ha movido de posición y en ningún momento ha mostrado la mínima intención de todo lo que no sea votar en contra pese a la posición de la CEOE, con la exministra de Trabajo de Mariano Rajoy, Fátima Báñez, incluida.