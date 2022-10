Seis meses del Gobierno PP-Vox: sospechas de corrupción, insultos y con retrocesos en derechos y libertades

Jamás la prensa dedicó tanto espacio a Castilla y León y nunca hubo una peor proyección de una comunidad hasta que la ultraderecha llegara al poder gracias al acuerdo de Gobierno entre PP y Vox. El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, rompió la coalición con Ciudadanos y Francisco Igea a traición para convocar elecciones el pasado mes de febrero. El objetivo, gobernar con mayoría absoluta. El resultado, que por primera vez en la historia de la democracia la ultraderecha formara parte de un Gobierno en España.

Seis meses después de la toma de posesión de Mañueco como presidente, y con un vicepresidente, Juan García-Gallardo, y tres consejerías para Vox, la criticada gestión de los incendios ha llegado a través del PSOE a la Fiscalía tras arrasar el fuego la Sierra de la Culebra en Zamora. Meses antes, el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se negaba a limpiar los montes para evitar la propagación de un fuego que asoló a más zonas zamoranas. Ya entonces, y también después de la tragedia forestal y animal, culpaba a los ecologistas de los incedios.

La tarea legislativa de las Cortes de Castilla y León es "prácticamente inexistente", como destaca la oposición, con la excepción de la supresión de los impuestos de sucesiones y donaciones. En el camino, la tramitación de una ley autonómica de violencia intrafamiliar, reducir las subvenciones a las organizaciones sindicales, acabar con el diálogo social con sindicatos y empresarios y, eso sí, cambiar la norma del código ético para poder recibir regalos.

Es, además, el Gobierno de PP y Vox el Ejecutivo con más cargos de libre designación de la Historia de esta comunidad. También ha destacado por las formas en unas Cortes donde su presidente consiente y no interrumpe más que al insultado cuando García-Gallardo llama "imbécil" a su antecesor en el cargo, Francisco Igea.

Sospechas de corrupción

Mientras, las sospechas de corrupción planean sobre Mañueco, el PP y otros cargos de Vox, como su consejero de Cultura, el escritor Gonzalo Santonja.

El propio presidente de Castilla y León está bajo sospecha por presunta financiación ilegal en las primarias en las que se presentó, y ganó, para presidir el partido y así poder ser el candidato del PP en la comunidad. De hecho, un juzgado de Salamanca tiene imputados al propio partido de Génova y al presidente de la Diputación de Salamanca, también líder del PP en esta provincia. Por la misma causa, es también investigada la gerente del partido en la ciudad charra.

Tras las elecciones autonómicas de este año, el partido de Mañueco encaró varias causas por corrupción que intentó distanciar de la campaña electoral. Así, el caso de la Perla Negra, en el que se investigaron delitos relacionados con el sobrecoste en la compra por parte de la Consejería de Economía del Gobierno de la Junta de un inmueble en Arroyo de la Encomienda (municipio situado a apenas tres kilómetros de la capital vallisoletana) y de unos terrenos destinados a la implantación de un polígono industrial en el término municipal de Portillo (Valladolid).

Por primera vez en la historia, los trabajadores de la televisión privada de RTVCyL han denunciado intentos de manipulación informativa en la cadena que financia Mañueco, a través de publicidad opaca y 20 millones de euros al año en subvenciones.

Valoraciones de la oposición

Pocas veces coinciden tanto en sus valoraciones la mayor parte de la oposición en las Cortes de Castilla y León. Así, el portavoz del PSOE y secretario general del partido en la comunidad, Luis Tudanca, valora a Público estos seis primeros meses de Vox y el PP en el Ejecutivo autonómico. A su juicio, "el partido de extrema derecha ha impuesto su línea política a Mañueco, tal y como se intuía en el pacto que firmaron ambas formaciones".

Para Tudanca, "el Gobierno autonómico ya ha asumido una de las principales reivindicaciones de Vox: tramitar una ley autonómica de violencia intrafamiliar". Además, considera que "son muy mal gobierno, descoordinado, ineficaz, torpe y que solo se dedica al poder". Insiste, eso sí, en que esto no es nada nuevo y que sigue la estela del líder popular en Castilla y Leon: "desde que llegó Mañueco el objetivo es mantenerse en el poder. Y el precio para ello es la llegada de Vox".

Lamenta el bochorno que vive su tierra, "que no era dada a Gobiernos radicales, aunque hubiera Ejecutivos del PP, con los que se podía llegar a acuerdos y dialogar, reconoce" .

Así, insiste en que Mañueco y su equipo "son rehenes de la extrema derecha". Las pésimas condiciones de la sanidad, la negativa a una comisión de investigación por los muertos por covid en las residencias de mayores, la inflación o la pésima gestión de los incendios han llevado, a juicio de Tudanca, a Castilla y León "a la cola de España".

Tudanca: "Han llevado a Castilla y León a la cola de España"

En el mismo sentido habla para nuestro medio Francisco Igea, de Ciudadanos. Quien tuvo la opción de permitir que gobernara el PSOE tras ganar las elecciones de Castilla y León tras más de 30 años de Ejecutivos del PP. Sin embargo, aceptó las órdenes del partido a nivel nacional para dar su apoyo al PP de Mañueco y entrar en su Gobierno. "Sé que hay mucha gente que no me lo perdona, y yo ya he reconocido que no vuelvo a prestarme a algo así", afirma después de que sin previo aviso Mañueco convocara elecciones para cambiar un socio de gobierno de Cs por Vox.

La situación de la sanidad, con listas de espera disparadas, con una comunidad con la segunda peor inflación en España y donde se ha roto el diálogo social preocupan especialmente a Igea, que tiene previsto seguir apostando por Castilla y León y que garantiza con rotundidad que "nunca más consentiré ni facilitaré un Gobierno del PP".

El portavoz de Podemos, en las Cortes de Castilla y León Pablo Fernández, define estos seis meses de gestión como "catastróficos". A su juicio, "se trata de una gestión nefasta, en los que se pone de manifiesto la total ineptitud, la completa incapacidad de la derecha y la ultraderecha que están condenando a Castilla y León a una situación económica insostenible".

Pablo Fernández: "Han sido seis meses catastróficos con una gestión nefasta"

Al también portavoz nacional de Podemos le preocupa el recorte de libertades y derechos. "Somos la segunda comunidad con mayor inflación de todo el país, la confianza empresarial es la peor de toda España, en los dos últimos meses hemos perdido 1.553 empresas, las listas de espera están disparadas, continúan los consultorios médicos cerrados y hemos vivido un verano atroz con los incendios que se han visto magnificados por la incapacidad absoluta y manifiesta de la Junta de Castilla y León".

Pablo Fernández considera a Mañueco como un político de ultraderecha, "que lleva a la comunidad a una situación insostenible con más despoblación, con un claro deterioro de los servicios públicos, la merma en derechos y libertades y con desoladores datos económicos".

Por su parte, Ana Sánchez, la secretaria de organización del PSOE ha valorado también los seis meses del PP y Vox. Así, lamenta "los meses de vergüenza nacional" en Castilla y León, al mismo tiempo que acusa a Mañueco de ser el“presidente más radical de la historia" pese a querer aparentar que "se ha comido a Mimosín".