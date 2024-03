El Senado convoca a Baltar en una semana para decidir si levanta su inmunidad

La Mesa del Senado ha convocado al senador y expresidente de la Deputación de Ourense Manuel Baltar el miércoles de la semana que viene para que declare ante la Comisión de Suplicatorios de la Cámara Alta, antes de levantarle la inmunidad para el que Tribunal Supremo pueda juzgarle.

Se trata de la primera vez que el Senado estudia un suplicatorio del Supremo desde que en 2009 recibiera el de Luis Bárcenas, extesorero del PP, imputado en la trama Gürtel por los delitos de cohecho y fraude fiscal y posteriormente condenado a 29 años y un mes de cárcel.

Baltar está procesado por un delito contra la seguridad vial por conducir el coche oficial de la Deputación a 215 kilómetros por hora. Por su condición de aforado, que adquirió con posterioridad a la infracción cuando el PP le nombró senador por designación autonómica del Parlamento de Galicia, debe ser juzgado por el Supremo previa autorización del Senado.

El Código Penal considera una infracción muy grave constitutiva de delito conducir en vías interurbanas 80 km/h por encima del límite de velocidad. Baltar lo hacía a 95 km/h sobre el máximo de 120 en autovía. Esa infracción está castigada con penas de tres a seis meses de cárcel, multa de seis a doce meses o trabajos sociales de 31 y 90 días.

Declaración de Baltar

La Comisión de Suplicatorios se reunió este martes a mediodía con los representantes de la Mesa y los portavoces de los grupos para acordar sus sesiones de trabajo, que incluyen la declaración de Baltar el próximo 27 de marzo a las 12 del mediodía. Ese mismo día se eligirán los senadores encargados de redactar la ponencia sobre el caso.

La audiencia es voluntaria, de forma que el senador y expresidente del PP de Ourense podrá eludir la cita si así lo desea. Público le ha preguntado si su intención era acudir, pero al cierre de este artículo el senador no había respondido.

"Manuel Baltar tiene que responder ante la justicia como cualquier otro ciudadano", afirmó este martes el senador socialista por Ourense Rafael Rodríguez Villarino, exportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ourense, que fue diputado provincial y líder de la oposición contra Baltar en la Deputación.

"Al PP no le queda más remedio que votar a favor"

"El Senado debe conceder el suplicatorio y al PP no le queda más remedio que votar a favor, es evidente", añadió Rodríguez Villarino.

La votación secreta en el Senado supone que no se conocerá el voto particular de cada senador. Pero dado que el PP tiene mayoría absoluta en la Cámara (144 escaños de un total de 266), no será posible que Baltar eluda el juicio sin el favor de sus compañeros de partido.

El Volkswaggen Passat con el que Baltar fue cazado conduciendo a 215 kilómetros por hora. — PSdeG

El Tribunal Supremo solicitó el suplicatorio el pasado 6 de marzo, después de que la magistrada que instruye la causa, Ana Ferrer, concluyera que la infracción cometida por Baltar contiene indicios suficientes de delito para abrirle juicio oral. Una vez recibida la solicitud, el 11 de marzo, la Comisión de Suplicatorios tiene 30 días de plazo para elaborar un dictamen a favor o en contra de concederlo.

Dicho informe deberá ser sometido a debate y votación en sesión secreta en el primer pleno ordinario posterior, como muy tarde el 19 de abril. Eso significa que el trámite estará en vigor durante la campaña de las elecciones autonómicas en Euskadi, y que la decisión final coincidirá con la precampaña de las autonómicas de Catalunya y la de las europeas de junio.

Precisamente, según fuentes del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo podría haber acordado con Baltar la posibilidad de incluirle en los puestos de salida de las listas del partido para la Eurocámara. Público no ha podido confirmar la veracidad de esa afirmación.

Más multas por exceso de velocidad

Lo que sí pactaron Feijóo, Alfonso Rueda y Baltar fue hacer a éste senador a cambio de que dejase la Deputación cuando, tras la multa por circular a 215 km/h, se supo que el coche oficial que Baltar solía conducir y varios otros vehículos del parque móvil de su presidencia acumulaban más expedientes por exceso de velocidad.

En varios de ellos la institución provincial acabó pagando el triple del importe inicial por negarse a identificar a sus conductores ante la Dirección General de Tráfico.

En al menos dos en los que sí se identificó al conductor las infractoras resultaron ser la esposa y la hija del que era su chófer oficial, que asumieron las multas. Lo hicieron pocos meses antes de que ésta última obtuviera una plaza de funcionaria en el organismo presidido por Baltar.

La Comisión de Suplicatorios está formada por 31 senadores -16 del PP, 7 del PSOE y otros seis de la Izquierda Confederal, ERC, PNV, EHBildu, PNV, Coalición Canaria y Vox-. La preside Alfonso Serrano, portavoz del PP de Madrid y mano derecha de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y la vicepresidenta segunda es la socialista Susana Díaz.

Público ha tratado sin éxito ponerse en contacto con Alfonso Serrano y con Susana Díaz para conocer la posición de sus respectivos grupos, pero al cierre de este artículo ninguno de los dos había respondido a la petición de este diario.