Podemos solicita al juez García Castellón incorporar los audios de Villarejo con Cospedal y Ferreras al 'caso Kitchen'

Podemos ha registrado este miércoles un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita al juez que instruye el 'caso Kitchen', Manuel García Castellón, la "inmediata incorporación" a la causa de las conversaciones publicadas recientemente entre el excomisario José Manuel Villarejo y la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, así como entre Villarejo y el periodista Antonio García Ferreras, según ha podido saber Público.

En su escrito, al que ha tenido acceso este diario, la formación morada exige al juez que aclare por qué este material no ha sido incorporado al sumario a pesar de la "evidente relevancia para el objeto de la investigación" y que explique si hay más grabaciones de igual relevancia que estén en posesión de la unidad policial de apoyo al Juzgado Central de Instrucción 6.

El 'caso Kitchen', englobado en el 'caso Villarejo' o macrocausa 'Tándem', versa sobre el espionaje al extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y su familia por parte de la cúpula policial entre 2013 y 2015 con cargo a los fondos reservados para apoderarse de documentación sobre la caja b del PP. La instrucción de la causa concluyó ya y el pasado 20 de abril la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló la decisión del juez García Castellón de proponer que se juzgase a la antigua cúpula del Ministerio del Interior, con el exministro Jorge Fernández Díaz a la cabeza.

Podemos sostiene que esta situación es "muy grave" al haber retirado el juez García Castellón la imputación a Cospedal a pesar de existir audios donde se escucha cómo conspiraron la exdirigente del PP y Villarejo en el despacho de la primera. Dichos audios demuestran que su relación con el comisario iba más allá de unas meras visitas de cortesía por parte del policía, como llegó a sostener Cospedal.

De hecho, García Castellón alegó para retirar la imputación a María Dolores de Cospedal que "su conducta no podía indiciariamente incardinarse en ilícito penal alguno al estar amparada por el derecho de reunión".

Podemos denuncia que en varias de las conversaciones que han sido publicadas, "Villarejo presuntamente pone en conocimiento de la entonces ministra de Defensa unas supuestas pesquisas llevadas a cabo por determinados mandos policiales, al margen de todo control judicial, consistentes en fabricar informes y pruebas falsas con las que "les buscamos la ruina" al partido político Podemos y a varios de sus dirigentes".

"Que del contenido de dichos audios se deducen con total nitidez prácticas

reiteradas y sistemáticas de órganos policiales dependientes del

Ministerio del Interior de 'fabricación' de información falsa contra Podemos y sus dirigentes, para su posterior divulgación en determinados medios de comunicación. Hechos extremadamente graves y que sin duda tienen una evidente conexión con la presente causa", consta en el escrito.

Conversaciones entre Ferreras y Villarejo

Esas informaciones falsas fueron después entregadas "desde esas mismas instancias policiales a determinados medios digitales, todo ello con el indisimulado objetivo de desprestigiar a rivales políticos en un contexto de contienda electoral", consta en el escrito.

En la petición de Podemos al juzgado se alude a los últimos audios publicados relacionados con el periodista Antonio García Ferreras, en los que se puede escuchar que el conductor del espacio 'Al rojo vivo' despacha con Villarejo sobre una información fabricada para perjudicar al entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Que en dichas conversaciones se alude además a que esa información falsa, "mal montada", todo "demasiado burdo", es después suministrada desde

esas mismas instancias policiales a determinados medios digitales [por 'Okdiario']".

Echenique: "No entendemos por qué estos audios requisados por la Policía no han sido incorporados a la causa"

"No entendemos por qué estos audios (entre Villarejo y María Dolores de Cospedal y entre Villarejo y Ferreras) requisados por la Policía no han sido incorporados a la causa y por eso hemos remitido esta mañana un escrito al juzgado de Garcia Castellón para que nos explique por qué ha desimputado a De Cospedal y por qué un audio que la incrimina en una trama mariposa no está incorporado a la causa", ha declarado al respecto Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso.

Podemos califica de "reveladoras" tanto la conversación de Villarejo con el exjefe de la UDEF, el comisario José Luis Olivera, quien afirma que "tampoco es muy costoso el meterle una cuenta a Pablo Iglesias de hace 5 años y luego que expliquen", como también las que mantuvo y grabó con "profesionales de la comunicación como Mauricio Casals o Antonio García Ferreras, el cual reconoce expresamente en dichas grabaciones que las informaciones que se emitieron desde su medio de comunicación eran falsas".

Podemos pide al juez García Castellón que identifique "la exacta localización y soporte en el que pueden encontrarse dichos audios entre el material incautado en la presente causa, a fin de proceder, en caso no haberse efectuado ya, a su inmediata desencriptación e incorporación y puesta a disposición a todas las partes".

María Teresa Pérez, secretaria de Acción Institucional de Podemos, considera que "nuestra democracia ha sufrido un daño terrible, en primer lugar por el PP de Feijóo que establece como normal tener relaciones con mafiosos como Villarejo, a quien le pedían material para destruir a su adversario políticos a Podemos. También por esa alianza entre esos políticos corruptos y periodistas corruptos que no han dudado en establecer campañas de difamación que incluso tienen la capacidad de influir en los resultados electorales".