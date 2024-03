Sumar se desmarca del Ministerio de Igualdad y propone blindar el aborto en la Constitución

Las diputadas de Sumar anuncian, en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, su intención de que la Constitución Española incluya el derecho al aborto. Así, la formación que dirige Yolanda Díaz quiere que España siga la estela de Francia, que ya blindó el derecho a la interrupción del embarazo en su Carta Magna este lunes, convirtiéndose en el primer país del mundo en hacerlo.

La propuesta de Sumar choca, en cualquier caso, con la expresada por Ana Redondo, ministra de Igualdad, que, al menos por el momento, no contempla promover desde su ministerio una iniciativa como esta porque "no se dan las condiciones", según explicó también en una rueda de prensa. Aina Vidal, portavoz de los Comuns en el Congreso y portavoz adjunta de Sumar, ha dejado constancia de la discrepancia de su grupo con la ministra: "La sociedad española está plenamente comprometida con este derecho".

Vidal, que se ha emocionado al enumerar a algunas de las máximas exponentes de la lucha feminista, ha hablado de la Constitución como una herramienta que ha de estar "viva". Para poder reformarla, como ha ocurrido recientemente cuando se ha eliminado la palabra "disminuidos" del texto constitucional, sería necesario otorgaran su apoyo tres quintas partes de ambas Cámaras.

Para ello, por tanto, haría falta el voto favorable del Partido Popular (PP), que, hoy por hoy, no reconoce el aborto como un derecho fundamental. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, matizó en mayo de 2023 que el aborto es un "derecho de la mujer", pero no "un derecho fundamental". La formación presentó, incluso, un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de plazos, que el Tribunal Constitucional terminó por rechazar.

"No me cabe en la cabeza que el PP no trabaje en esta lucha emancipatoria de las mujeres", ha señalado Vidal, que ha comparecido rodeada de todas las diputadas de Sumar, incluida Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, como uno de los actos que tiene previstos de cara al Día Internacional de la Mujer.

"Ser madre es una opción, no una obligación"

La portavoz ha insistido en la importancia de que se "aborde el debate" en el Congreso y, en general, en toda la sociedad. "Ser madre es una opción, no una obligación", ha insistido y que "serlo o no" no hace a ninguna mujer "menos mujer ni menos persona".

Está por ver cómo evoluciona la relación entre los dos socios de Gobierno sobre este asunto. La ministra de Igualdad ha recalcado, en las últimas horas, que "lo importante es que las mujeres puedan ejercer el derecho al aborto en todo el territorio" y que precisamente ahí es donde se van a "centrar los esfuerzos" del Gobierno. Sumar quiere ir más allá e introducirlo en la Constitución.