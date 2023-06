¿Quién tendrá la alcaldía en cada una de las 43 capitales de comarca de Catalunya?

Las elecciones municipales en Catalunya del reciente 28 de mayo sirvieron para determinar el reparto de concejales en los plenos locales, pero en muchos casos no definieron absolutamente quién va a gobernar cada localidad en los próximos cuatro años. Desde ese día, y hasta que el sábado día 17 se constituyan los nuevos ayuntamientos, en cientos de municipios catalanes están en marcha negociaciones para aclarar en quién recaerá las alcaldías, una situación que se traducirá en pactos que, en algunos casos, provocará que no gobierne la fuerza más votada en la ciudad o pueblo.

Girona y, sobre todo, Barcelona acaparan buena parte de la atención mediática de estos días en Catalunya, pero al menos hay una docena de capitales comarcales catalanas más en las que ahora mismo no está claro quién ostentará la vara de alcalde. Repasamos el escenario en cada caso, empezando por las cuatro capitales provinciales.

Las cuatro capitales

Si no existe un cambio en los próximos días, Xavier Trias volverá a la Alcaldía de Barcelona ocho años después de ser derrotado por la Barcelona en Comú de Ada Colau. En los comicios, Junts fue la lista más votada, con 11 concejales, por delante de PSC (10), BComú (9) y ERC (5) y ahora mismo prácticamente sólo los Comuns mantienen viva la posibilidad de un acuerdo "progresista" –donde incluyen a socialistas y a Esquerra– que permita sumar la mayoría absoluta de 21 concejales y evite que Trias sea alcalde.

Cabe recordar, que en los ayuntamientos si no existe un pacto alternativo que sume mayoría absoluta, gobierna la lista más votada, con independencia del número de concejales que tenga. El líder municipal de ERC, Ernest Maragall, mantiene conversaciones para cerrar un acuerdo con Trias, pero sobre todo ha dejado claro que no piensa dar la Alcaldía de Barcelona al socialista Jaume Collboni, mientras que incluso el PP de Daniel Sirera se mostraría dispuesto a abstenerse para permitir el regreso al poder de Trias. La convocatoria de elecciones anticipadas en el Estado ha allanado aún más el camino al dirigente de Junts, ya que ni ERC ni el PP pretenden regalar Barcelona a los socialistas a cinco semanas de esta cita con las urnas.

En Girona, en cambio, cada vez parece más probable que el alcalde sea Lluc Salellas, de Guanyem –donde está la CUP–, que pese a empatar a 8 concejales con el PSC de Silvia Paneque quedó por debajo en votos. Guanyem y Junts (seis representantes) ya negocian un acuerdo de gobierno, que alcanzaría la mayoría (14 concejales de 27) y que podría verse reforzado también por ERC, que tiene tres ediles más y que ya ha defendido que prioriza un Gobierno independentista para la ciudad.



Mucho más clara es la situación en las otras dos capitales provinciales, Lleida y Tarragona, donde la alcaldía recaerá en un PSC que se impuso con claridad pese a no llegar a la mayoría. En Lleida, la lista de Fèlix Larrosa ganó con nueve concejales y todo apunta que arrancará el mandato con un Gobierno en minoría. Un pacto alternativo que sume 14 concejales es imposible, en un pleno donde tendrán representación PP (5), ERC (5), Junts (5), Vox (2) y El Comú (1). En Tarragona el alcalde será Rubén Viñuales, quien también suma nueve concejales. Ya ha anunciado que gobernará en minoría y buscará acuerdos puntuales con ERC (6), PP (4), Junts (3) y Comuns (2), dejando fuera de la ecuación a Vox (3).

Las mayorías absolutas

En nueve capitales comarcales, la fuerza más votada alcanzó la mayoría absoluta y, por tanto, su cabeza de lista será con toda seguridad la persona que ocupará la alcaldía a partir del sábado 17. Son Amposta, Banyoles, Falset, Figueres, Granollers, Moià, Sabadell, Tremp y Vielha. La más poblada es Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona), con más de 215.000 habitantes, donde Marta Farrés (PSC) encadenará su segundo mandato consecutivo al frente del Gobierno municipal tras sumar 14 ediles en las elecciones del 28 de mayo, cuatro más de los que tenía hasta ahora, lo que le garantiza la mayoría en un pleno que cuenta con 27 representantes.

También estará en manos del PSC Granollers (61.500 vecinos), capital del Vallès Oriental (Barcelona). La alcaldesa será Alba Barnusell, que llegó a la alcaldía en marzo del 2022, tomando el relevo del histórico Josep Mayoral, quien había estado 18 años en el cargo. En su primera reválida en las urnas, Barnusell ha mantenido la mayoría absoluta, con 13 concejales de 25, aunque su partido ha perdido un representante. En Figueres (Girona), Jordi Masquef (Junts per Catalunya), arrasó al obtener 13 de los 21 concejales y recuperará una histórica alcaldía del antiguo espacio convergente, tras un mandato donde el Gobierno lo ha liderado Agnès Lladó (ERC), gracias a un pacto con PSC y la CUP.

Adam Tomàs (ERC) encadena su tercera mayoría absoluta en Amposta (Montsià, Terres de l'Ebre). Sin embargo, pasó de 17 concejales a 11, siguiendo la tónica de retroceso electoral de su partido. Aún va más allá Miquel Noguer (Junts), que suma ya cuatro mayorías en Banyoles (Pla de l'Estany, Girona), donde su partido suma también 11 representantes. El pleno es marcadamente independentista, puesto que ERC es la segunda fuerza, con 6 ediles, y la CUP la tercera, con tres. También reeditará el cargo Juan Antonio Serrano, en Vielha e Mijaran (Pirineo). Unitat d'Aran –formación vinculada al PSC–, pasa de nueve a ocho concejales.

Dionís Guiteras (ERC) sumará su cuarto mandato al frente de Moià (Barcelona) y fue de los pocos candidatos republicanos que tenía motivos para sonreír la noche del 28M, ya que con ocho concejales -de un total de 13- recuperó la mayoría perdida en 2019. Independents per Falset–Acord Municipal (vinculada a ERC) reedita la mayoría absoluta en Falset (Priorat, Tarragona) y, por tanto, Carlos Brull seguirá a la alcaldía. En cambio, habrá un giro político en Tremp (Pallars Jussà, en el Pirineo de Lleida), donde Sílvia Romero –de Compromís per Tremp– PSC- sumó el séptimo concejal que le garantiza la mayoría y una alcaldía que su partido no tenía desde el 2011.

Sin mayoría, pero con alcalde decidido

Aunque no haya ningún partido con la mayoría absoluta, en numerosas capitales comarcales ya se sabe quién ostentará la alcaldía, ya sea porque se ha cerrado un acuerdo entre diversas formaciones que sí garantiza la mayoría o porque no existe un pacto alternativo políticamente viable. Es el caso de grandes ciudades como Terrassa, Mataró y Reus o poblaciones medias como Manresa, Vilanova i la Geltrú, El Vendrell o Sant Feliu de Llobregat, entre otras.

Terrassa (224.000 residentes) se mantendrá como la única gran capital catalana en la que la alcaldía recae en un partido independiente, Tot per Terrassa (TxT). La formación del alcalde, Jordi Ballart, mejoró los resultados y ganó un concejal, pasando de 10 a 11. El socio de Gobierno en el actual mandato, ERC, cayó de cinco a dos representantes, por lo que entre ambas formaciones no alcanzan la mayoría absoluta de 14. El escenario que se abre es que TxT gobierne en solitario la cocapital del Vallès Occidental (Barcelona), lo haga con ERC –y el Gobierno se quede a uno de la mayoría– o cierre un acuerdo con republicanos y también con Junts, que le daría 15 representantes. El PSC, con siete ediles, liderará la oposición.

En Mataró (Barcelona) –casi 130.000 habitantes–, el socialista David Bote ha perdido a dos de los 13 concejales y queda a tres de la absoluta, pero no hay pacto alternativo que pueda impedir su tercer mandato seguido como alcalde. En recientes entrevistas ha manifestado su intención de cerrar alguna coalición. Detrás del PSC, en el pleno destacan ERC, con cuatro concejales, la ultraderecha de Vox, también con cuatro, y Junts, con tres. Sandra Guaita (PSC) romperá con 12 años de Gobiernos de CiU o el PDeCAT en Reus (Baix Camp, Tarragona). Su partido pasó de seis a ocho concejales y ya ha cerrado un acuerdo con Ara Reus, que suma otros dos. Estos 10 concejales le garantizan la alcaldía, ya que no existe pacto alternativo que pueda sumar los 14 votos necesarios para conformar la mayoría. En el pleno también estarán Junts (5), ERC (5), Vox (3), la CUP (2) y el PP (2).

A partir del día 17, Juan Luis Ruiz (PSC) será el nuevo alcalde de Vilanova i la Geltrú (Garraf, Barcelona), ciudad de 68.000 personas. Con 11 concejales los socialistas se quedaron a dos de la mayoría, pero tienen garantizado que tomarán el relevo del Gobierno entre ERC y Junts, que lideraba la republicana Olga Arnau. Esquerra se hundió al pasar de siete a tres concejales. El PSC podría gobernar en solitario y negociar acuerdos puntuales. En Manresa ERC y Junts negocian reeditar el pacto del actual mandato, con Marc Aloy (Esquerra) al frente. Los dos partidos han perdido apoyo, uno y dos concejales, respectivamente, quedando con siete y seis. El PSC, con cuatro, es la tercera fuerza.

En el Vendrell (Baix Penedès, Tarragona), el socialista Kenneth Martínez revalidará la alcaldía, al pasar de ocho a nueve concejales y ante la imposibilidad de un pacto alternativo que le destrone. Con 5 ediles, ERC es la segunda fuerza. En Vilafranca del Penedès (Barcelona) el alcalde será Francisco Romero, del PSC, que se impuso en los comicios con 8 concejales, tres más de los que tenía. Su prioridad es gobernar en solitario, aunque queda a tres de la mayoría. Un Gobierno alternativo es imposible tras la negativa de la CUP a pactar con Junts, que con los anticapitalistas y ERC podría llegar a los 12 ediles, uno por encima de la absoluta.

En Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona) el PSC también tendrá la alcaldía, en manos de Lourdes Borrell y tras pasar de seis a ocho representantes, por delante de ERC (4) y En Comú Podem (3), justamente las dos formaciones que gobernaban hasta ahora. Tampoco aquí existe pacto alternativo viable.

La Alcaldía de Vic (Barcelona) seguirá en manos de Junts, pero el cambio de Anna Erra a Albert Castells como cabeza de lista se ha traducido en la pérdida de tres concejales -de 11 a ocho- y de la mayoría absoluta. Castells, sin embargo, mantiene conversaciones para llegar a algún tipo de entendimiento con ERC (3), PSC (2) y Ara Vic, la lista vinculada al PDeCat, que también tiene dos. Junts también gobernará en Igualada, donde Marc Castells revalidará el cargo, al pasar de ocho a 10 representantes, y sin pacto alternativo possible -entre PSC, ERC y Poble Actiu, la lista de la CUP-; y en Valls (Tarragona), con Dolors Farré a la cabeza. En la capital del Alt Camp –cerca de 25.000 vecinos– Junts ha ganado un electo -de ocho a nueve- y la duda ahora mismo es saber si reeditará el acuerdo con ERC, segunda fuerza con cinoo.

También parece claro que la CUP continuará al frente de Berga, con Ivan Sánchez en la alcaldía, pese a perder a dos de los ocho concejales y que la suma con ERC, actual socio de Gobierno, no dé la mayoría absoluta. Sin embargo, difícilmente se cerrará un acuerdo alternativo entre Junts (4), PSC (3) y el Berga Grup Independent (2) que lo descabalgue. Carme Salamaña (Junts) seguro que será investida alcaldesa de Santa Coloma de Farners (la Selva, Girona), gracias al acuerdo que ya han cerrado Junts (5 concejales) y los Independents de Santa Coloma (4), que les da la mayoría. Hasta ahora la alcaldía la tenía ERC.

También parece probable que Junts mantenga la Alcaldía de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre, Tarragona) pese a perder la mayoría absoluta al dejarse uno de los siete concejales. Una situación similar aparece en Gandesa (Terra Alta, Tarragona), donde Carlos Luz (Junts) pierde un concejal -de seis a cinco- que le cuesta la mayoría, pero difícilmente eso implicará ceder la alcaldía. El histórico Josep Andreu, alcalde de Montblanc (Tarragona) desde 2007, probablemente seguirá en el cargo, la novedad es que ahora se ha presentado en una candidatura vinculada a Junts -en el 2020 dejó ERC, su partido-, y obtuvo cinco concejales, por debajo de la mayoría, pero un pacto alternativo parece improbable.

En nueve capitales comarcales, la fuerza más votada alcanzó la mayoría absoluta

Con toda seguridad, la Alcaldía de la Seu d'Urgell (Pirineo de Lleida) pasará a manos de Compromís, lista vinculada al PSC, que ganó dos representantes y suma ocho de 17. Joan Barrera tomará el relevo de Junts y ERC, que han gobernado el actual mandato y pasarán a la oposición con cuatro y tres concejales, respectivamente, mientras que la CUP tiene dos. En Pont de Suert (también en el Pirineo de Lleida) se impuso Tothom Agrupación Electoral del Pont de Suert, con cinco concejales, y la alcaldía recaerá en Iolanda Ferran, mientras que Junts, hasta ahora al frente del Gobierno, pasará a la oposición. En Sort (Pirineo), pese a perder apoyo, Baldo Farré -con una lista vinculada a ERC- tiene el escenario de cara para seguir a la alcaldía, al igual que Judit Gisbert (ERC) en Solsona (Lleida), aunque también ha perdido apoyo y la mayoría que tenía.

Escenario abierto o posible pacto en contra lista más votada

Por último, hay una docena de capitales comarcales más donde el escenario queda muy abierto, ya sea porque todavía no está nada claro quién gobernará porque los resultados de las elecciones fueron muy igualados o porque se está negociando un acuerdo a varias bandas para evitar que la alcaldía la tenga el partido más votado el 28 de mayo.

En Tortosa (Baix Ebre, Tarragona) se impuso Junts, con Meritxell Roigé al frente y 10 de 21 concejales. Pero todavía no es seguro que reedite la alcaldía. La lista conjunta de Movem -en la órbita de los Comuns- y el PSC sumó siete, la de ERC tres y la CUP tiene uno. Los anticapitalistas se han ofrecido a apoyar desde fuera a un Gobierno formado por Movem-PSC y ERC, lo que abriría la puerta a un pacto progresista.

Que no todos los acuerdos irán en la misma dirección lo demuestra el caso de la Bisbal d'Empordà (Girona), donde ahora mismo todo apunta a un pacto entre PSC (4 concejales), Junts (3) y Tots per la Bisbal (2), que impediría la alcaldía de ERC, que es la fuerza más votada (también con 4 concejales) y quien ha gobernado hasta ahora. Junts puede perder el Gobierno de Olot (Garrotxa), un histórico feudo del espacio convergente en Girona. El 28M cayó de los 11 concejales que marcan la mayoría a 8 y ahora mismo hay contactos entre la CUP (4), el PSC (4) y ERC (3) para cerrar un acuerdo a tres y dar la alcaldía al cupero Jordi Gasulla.

Girona y, sobre todo, Barcelona acaparan buena parte de la atención mediática de estos días en Catalunya

En Balaguer (Lleida) la victoria del PSC fue clara, al sumar 6 concejales –tres más de los que tenía– de un total de 17, sobre todo consecuencia del enorme hundimiento de ERC, que cayó de nueve a tres. Ahora bien, los republicanos proponen un acuerdo con Junts (3), la lista vinculada al PDeCAT (3) y la CUP (1) para alcanzar la mayoría e impedir que la socialista Lorena González llegue al poder. En Puigcerdà (Cerdanya, Pirineo) el escenario está muy abierto. Tras tres mayorías absolutas de CiU y Junts, ahora se impuso ERC, con cinco concejales, pero no está claro que el alcalde sea su cabeza de lista, Joan Manel Serra, ya que Junts tiene cuatro representantes, los mismos que los independientes de Futur per Puigcerdà.

Donde sí parece bastante seguro que habrá un cambio de color político es en Les Borges Blanques, la capital de Les Garrigues (Lleida). Junts pasó de siete a seis concejales y perdió la mayoría absoluta, lo que permite un acuerdo entre Borges per la República -con cuatro ediles y Josep Ferran al frente- y ERC (3) para gobernar. El entendimiento se está negociando. No está nada claro qué pasará en Prats de Lluçanès (Barcelona), donde Junts se impuso con cuatro concejales, los mismos que tiene una ERC a la que sólo superó por 10 votos. Jordi Bruch quiere mantenerse en la alcaldía, pero será Movem Prats (3) quien debe decidir en los próximos días. En Mollerussa (Pla d'Urgell, Lleida) la situación es muy similar, con un empate a cuatro representantes y 11 votos de distancia entre Mollerussa Primer - Ara Poble Local -con el alcalde, Marc Solsonsa, al frente- y Junts. La clave la tiene ERC, que tiene tres concejales, sin descartar a PSC (2) y la CUP (2).

La situación es más clara en Tàrrega (Urgell, Lleida), donde Junts es la primera fuerza con ocho representantes, uno más que hasta ahora, pero todo apunta a una reedición del pacto entre ERC (5), la CUP (3) y PSC (1 ), con alcaldía de los republicanos. En Cervera (Segarra, Lleida) la victoria fue del PSC (5), pero ERC (2) -que ha liderado el Gobierno- defiende un pacto con Junts (3) y los independientes Solucions i Futur (3) para que el alcalde sea Ramon Augé (Junts). Un caso aparte es Ripoll, donde se impuso Aliança Catalana, un partido independentista de extrema derecha y xenófobo, liderado por Sílvia Orriols. Junts, que ha perdido la mayoría absoluta, en principio quiere pasar a la oposición, pero la CUP defiende formar un Gobierno de concentración -donde también estén PSC y ERC- para evitar la alcaldía de extrema derecha.