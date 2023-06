El Tribunal de Cuentas estudia qué hizo Jácome con las subvenciones que el Ayuntamiento entregó a su partido

El Tribunal de Cuentas (TC) ha admitido a trámite una denuncia contra el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, en la que se advierte de las irregularidades que podría haber cometido el regidor con las subvenciones que el Ayuntamiento de la ciudad y la Deputación Provincial entregaron a su partido, Democracia Ourensana. La denuncia ha sido librada a la Sala de Enjuciamiento del organismo y también a la Fiscalía.

El Tribunal de Cuentas, que actúa al margen de la jurisdicción penal, es el máximo órgano fiscalizador de la contabilidad y la gestión económica del sector público y se encarga del control externo de la actividad económica y-financiera de los partidos políticos.

Según han asegurado a Público fuentes de la institución, el TC actúa al margen de la jurisdicción penal y la admisión de la denuncia contra Jácome no supone que se haya abierto todavía causa contra él ni que se hayan advertido indicios de la comisión de delito alguno. Pero sí que se han iniciado las diligencias preliminares para esclarecer si existieron las irregularidades contables denunciadas en la gestión de los fondos de DO.

Mordidas en los sueldos de los asesores

La denuncia fue interpuesta el pasado 9 de mayo por varios antiguos militantes del partido de Jácome, que abandonaron la formación en 2020 tras denunciar que el regidor cobraba mordidas a los asesores que contrataba en las instituciones y que se quedaba con fondos de DO mediante transferencias a sus cuentas, retiradas de dinero y facturas a nombre de Auria Televisión, el canal de televisión del que es propietario. Fue poco después de que el diario La Región publicara varios audios que supuestamente implicarían al regidor en prácticas corruptas.

Varios de esos excompañeros de Jácome que abandonaron DO se unieron a Coalición de Centro Democrático (CCD), que presentará en Ourense la única candidatura de la formación para las elecciones generales del 23 de julio. Su líder y cabeza de lista, José Manuel Palacios, explica que DO recibió entre 2018 y 2021 483.209,09 euros con cargo a las subvenciones que el Ayuntamiento y la Deputación de Ourense entrega a los partidos por cada escaño y cada concejal, a los que se sumarían otros 147.080,62 euros registrados en concepto de donaciones de particulares e simpatizantes.

Es decir, más de 630.200 euros cuyo destino se desconoce. DO no tiene gastos de personal porque no tiene empleados, ni sede ni ningún tipo de bienes muebles o inmuebles a su nombre. Según sus balances, sus únicos gastos son los pagos por los supuestos servicios de publicidad y difusión que Jácome encarga a su canal de televisión.

Fondos públicos "para fines privativos" de Jácome

Por ello, los denunciantes creen que existen indicios suficientes para pensar que el alcalde se ha apropiado de todo o parte de ese dinero, y que, según reza la comunicación del Tribunal de Cuentas que han recibido, se puedan estar "utilizando los fondos públicos que recibe el partido para fines privativos de su actual presidente", que utilizaría "la licencia televisiva que explota a su nombre como instrumento para hacer suyas dichas asignaciones, sin contrato alguno".

Palacios advierte también de que "lo que más llama la atención" de los balances de DO es que "todo el excedente acumulado en dichos ejercicios se va activando en la cuenta de existencia y anticipos". "El partido no tiene existencias, es fácil deducir entonces que todo el excedente se corresponde a anticipos que necesariamente tienen que ir a los bolsillos de sus proveedores, ya que está reconocido que el único gasto que tiene el partido es el de publicidad y comunicación" que Jácome contrató con su propia televisión.