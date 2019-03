Xavier Melero sale en defensa de Arcadi Espada después de que denigrara a las personas con Síndrome de Down

Xavier Melero, el abogado de Joaquim Forn y uno de los letrados que se sienta en el Tribunal Supremo donde se juzga a los presos políticos catalanes, es noticia ahora, no tanto por el juicio, sino por un polémico manifiesto en defensa del periodista Arcadi Espada. El texto cuenta con las firmas de Melero y otros representantes de la vida política, social y cultural como el cantante Joaquín Sabina, los periodistas Sánchez Dragó y Federico Jiménez Losantos o la candidata del PP por Barcelona en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo. Espada ha necesitado el apoyo público de su gente después de hacer unas declaraciones en el programa Chester que denigraban a las personas con Síndrome de Down.

"Si el servicio público le avisó a usted que nacerá con unas gravísimas deficiencias que supondrán un coste que podría haberse evitado, usted evidentemente deberá asumir, primero, la responsabilidad moral de haber dado a luz en estas condiciones a su hijo; dos, la responsabilidad económica de mantener este hijo en las condiciones necesarias para la persona y su dignidad", dijo en el programa presentado por Risto Mejide. Estas palabras han motivado que la Conselleria d'Assumptes Socials de la Generalitat de Catalunya lo denuncie por presunto delito de odio.

El manifiesto, titulado En defensa de Arcadi Espada dice que las palabras del periodista generaron un "acoso que excede con mucho los estándares de crítica". Los firmantes consideran que el periodista –conocido por sus polémicas–, "nunca habló sobre personas con Síndrome de Down", y que no propuso su "exterminio", como dicen que sostienen sus "haters". El texto se reafirma en las tesis de Espada sobre "el sobrecoste derivado de una atención necesariamente extraordinaria" y sobre "quién asume la factura de la 'libertad reproductiva'".

Añade que "el silencio, y los tabúes, son siempre enemigos de la libertad" y critica que "las instituciones de gobierno no tengan entre sus prioridades estimular este debate". Además, alaba a Espada como uno de los "intelectuales españoles que más eficazmente ha combatido los nacionalismos". En la línea de Espada y muchos representantes del nacionalismo español, los firmantes entienden como nacionalismo sólo los de aquellos territorios sin Estado propio. Espada fue uno de los impulsores del manifiesto que motivó la creación de Ciudadanos o de la plataforma Libres e Iguales, "la única entidad cívica que se movilizó en las calles de Catalunya contra la consulta del 9N, antecedente del 1-O". Resulta llamativo, pues, que Melero apoye a Espada, no sólo por las palabras que se defienden, sino también por el marco político donde se ubica el entorno del periodista.

No es la primera vez que Arcadi Espada hace unas declaraciones que motivan acciones legales. La anterior fue cuando se refirió al diputado republicano Gabriel Rufián con comentarios homófobos en una columna de El Mundo tras un tenso interrogatorio al expresidente José María Aznar en la comisión de investigación por la presunta financiación irregular del PP: "Aznar se equivocó con Rufián. A Rufián hay que contestarle en sede parlamentaria diciéndole: 'La polla, mariconazo, cómo PREFIRE comérmela: ¿de un golpe o por tiempos?". La Direcció General d'Igualtat de la Generalitat abrió diligencias informativas por vulnerar la ley contra la homofobia.