Unidas Podemos denuncia a Tezanos ante la Junta Electoral

Unidas Podemos denuncia a José Félix Tezanos por "un caso grave de utilización partidista" y violar el artículo 50 de la LOREG. El presidente del CIS recomendó en un artículo en la revista Temas que se concentrar el voto "en aquellos partidos que hoy pueden gobernar" porque se había "bloqueado esta posibilidad" durante la última investidura.

Pablo Echenique anunció este miércoles la denuncia ante la Junta Electoral Central al considerar que estas declaraciones son "inaceptables". "Tezanos ha señalado a la ciudadanía a quien debe votar la gente el 10-N ocupando un cargo del que se exige imparcialidad. El CIS no es de ningún partido, es de todos los españoles", dijo el secretario de Acción de Gobierno y Programa en rueda de prensa desde el Congreso.

Unidas Podemos fue el grupo más afectado por las declaraciones de Tezanos ya que el responsable del CIS dijo en una clara alusión a ellos que "no ha sido 'culpa' de todos los políticos por igual que no hubiera Gobierno, sino de aquellos que no han dado sus votos a esta posibilidad" al poner "condiciones imposibles de cumplir o que resultaran gravemente erosivas a corto y medio plazo”.

"Vamos a interponer una denuncia ante la JEC porque pensamos que es un caso grave de utilización partidista de una institución pública", insistió Echenique.

El partido morado ya pidió su dimisión el día en el que se conocieron las declaraciones de Tezanos. "El CIS es una institución pública, no el patrimonio del partido que gobierna. Tezanos, en tanto que presidente, no puede defender abiertamente el viejo bipartidismo y pedir el voto. Debería dimitir o ser cesado ipso facto", dijo el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias.