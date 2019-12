La nueva Comisión Europea no se moverá de la posición que mantenía el Ejecutivo comunitario que presidía el luxemburgués Jean-Claude Juncker y, por tanto, no se involucrará en la resolución del conflicto político catalán, que define como un asunto interno español. Así lo ha confirmado la nueva presidenta del organismo, la alemana Ursula von der Leyen , que en una conversación con el diario El Mundo ha manifestado que seguirá "la tradición de la Comisión Juncker, que tenía toda la razón: las leyes han ser respetadas. No es el rol de la Comisión Europea mediar entre un gobierno regional y uno nacional ".



Las palabras de la ex ministra de Defensa alemana responden así a la petición de cuarenta eurodiputados, que esta semana le han hecho llegar una carta en la que le reclamaban, precisamente, que la Comisión ejerza de mediadora entre los gobiernos catalán y español para encontrar una salida democrática al conflicto. Para Von der Leyen, la Comisión sólo tiene que relacionarse con los gobiernos estatales.

La misiva, con Diana Riba a la cabeza, eurodiputada de ERC, pedía a la nueva Comisión que actuara como mediadora "o apoye la mediación internacional" para ayudar a "ambas partes a encontrar una solución política en Catalunya que respete la voluntad de la gente y los cambios necesarios los sistema legal español ". Las otras dos peticiones incluidas en la carta son "asegurar que los derechos fundamentales se protegen en España para que esto no sirva de precedente para otros países no democráticos ", y "tomar nota de las organizaciones internacionales que han llamado a liberar a los presos y pedir en España que cumpla con los tratados internacionales".

El texto, además, expone las consecuencias de la sentencia del procés, recuerda que diversas organizaciones han tachado el juicio de injusto y han reclamado la liberación de los presos políticos e insta a la Comisión a actuar porque el conflicto es un " asunto interno europeo "y, por tanto," debería contar con una solución liderada por Europa ". "Si no podemos defender los derechos humanos dentro de Europa, perderá toda la razón de ser y deberá dejar de aleccionar otros países", concluye el texto.