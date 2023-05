Así valoran los expertos el "uso partidista del protocolo" en el Dos de Mayo

Poco más de un minuto, lo que duró el tira y afloja entre el equipo del ministerio de la Presidencia y el personal de protocolo de la Comunidad de Madrid, han opacado el acto institucional del Dos de Mayo, día de la comunidad madrileña. El momento en el que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso — de forma intencionada— le impidió a Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática del Gobierno de España, subir a la tribuna de honor reservada para las autoridades ha detonado el último choque cuerpo a cuerpo entre el Ejecutivo nacional y el autonómico.

El cruce de acusaciones ha sido duro durante todo la jornada del martes. Para el Gobierno, Díaz Ayuso se saltó "las normas más básicas de nuestro Estado democrático y de derecho". "Lamentamos la instrumentalización política que ha hecho el PP de la fiesta de la Comunidad de Madrid faltando, incluso, al deber básico de lealtad institucional", aseguraron fuentes gubernamentales, que señalaban directamente el "incumplimiento" del Real Decreto 2099/1983, en el que se aprueba el Ordenamiento General de Precedencias en el Estado por haber permitido la presencia de Alberto Núñez Feijóo y no la de Bolaños.

Lo cierto es que, a pesar de que el artículo 10 del Real Decreto referido por el Gobierno le da preferencia a los ministros por delante del líder de la oposición, la foto de la tribuna quedó así: Isabel Díaz Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid), Margarita Robles (ministra de Defensa), Alberto Núñez Feijóo (presidente del PP), José Luis Martínez-Almeida (alcalde de la Madrid), Enrique Ossorio (vicepresidente de la Comunidad de Madrid), Eugenia Carballedo (presidenta de la Asamblea de Madrid), Teodoro López Calderón, jefe de los ejércitos.

El Ejecutivo madrileño respondía a las críticas del Gobierno defendiendo que Bolaños acudió al acto en calidad de "acompañante" y que el Gobierno de España ya estaba representando en el palco de autoridades por la ministra de Defensa, que sí contaba con invitación. Pero, ¿hubo o no un incumplimiento del protocolo en los actos de este Dos de Mayo? Los expertos sentencia: incumplimiento no, utilización intencionada sí.

"Esa ordenación estaba correctamente hecha", asegura en conversación telefónica con Público Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo. Según Correas, "es una decisión del que organiza" subir o no al ministro de la Presidencia a la tribuna porque "no hay nada que diga que tiene que estar". Aún así, reconoce que se ha "usado el protocolo para lanzar el mensaje que quieren lanzar". "Por todas las partes", matiza convencido de que los equipos de protocolo tanto del ministerio como de la Comunidad habían acordado horas antes que Bolaños no subiría la tribuna. De hecho esa decisión era pública desde la noche del lunes.

Según Correas, el cumplimiento del Real Decreto que argumenta el Gobierno está garantizado con la presencia de la ministra de Defensa —"el titular del ministerio de Defensa va por delante y por eso en el acto general Bolaños se sienta detrás", explica— y la presencia o no del ministro de la Presidencia en la tribuna "son cuestiones personales de quien organiza el acto". Es decir, Ayuso apartó intencionadamente a Bolaños de 'su' foto.

El protocolo como "rehén político"

Es el mismo análisis que hace María del Carmen Portugal Bueno, periodista experta en protocolo y comunicación. "El Gobierno estaba representado por la ministra de Defensa que tiene una relación directa con el desfile militar. No ha habido un error de protocolo ni se han colocado mal las personas", afirma en conversación con este periódico. "En esa tribuna es la presidenta la que decide", zanja.

"El anfitrión es la Comunidad de Madrid y por tanto ella invita y desinvita", coincide Diana Rubio, asesora y formadora en protocolo. Está de acuerdo con sus compañeros en que no hay incumplimiento claro del protocolo, pero añado: "Ha fallado la cortesía institucional protocolaria". "¿Qué ha querido transmitir el anfitrión? Que quien manda es ella". Los tres expertos consultados por este periódico coinciden en que el protocolo se ha convertido en un "rehén político" este 2 de mayo.