20 meses después de su última escala en Bilbao, la naviera pública Bahri volverá a ondear la bandera del régimen saudí en el puerto vizcaíno. De manera sorpresiva, el barco Bahri Yanbu ha incluido en su ruta la terminal marítima vasca, a la que prevé llegar en torno a las 13.00 de este sábado. Lo hará, una vez más, bajo total hermetismo sobre su carga y en medio de protestas en distintos puntos de Europa.

Bilbao no figuraba inicialmente en la ruta del Bahri Yanbu, que regresa de Canadá y EEUU con una carga no determinada. En España tiene garantizado que seguirá sin saberse a qué viene: la Ley de Secretos Oficiales del franquismo garantiza a día de hoy el más absoluto hermetismo en torno a las licencias de ventas de armas, por lo que una vez no habrá información oficial sobre la carga que realizará el buque en el puerto de Santurtzi.

Se trata del tercer barco saudí que atraca en puertos españoles en dos meses: el pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Bahri Abha llegó al puerto de Sagunto, mientras que el pasado 14 de enero el Bahri Hofuf hizo lo propio en Motril.

"Las compañías son libres de informar sobre el tipo de tráfico. Como Autoridad Portuaria das atraque a cualquier barco que traiga cualquier mercancía. La carga de armas no vulnera nada, es legal", indicaron a Público desde la Autoridad Portuaria de Bilbao al ser consultados sobre este caso concreto.

Por su parte, la compañía Bergé, consignataria de Bahri en España, negó que "ningún barco saudí" vaya a llegar este fin de semana Bilbao. Sin embargo, tanto el activista Luis Arbide, portavoz de la comisión La Guerra Empieza Aquí de Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados), como María del Pozo, integrante de Amnistía Internacional, han dado a conocer datos concretos sobre la ruta del barco y su llegada prevista a Bilbao.

Inicialmente figuraba como día de llegada el domingo, aunque posteriormente se actualizó dicha información y se estableció como fecha de llegada este sábado a las 13.09. Otras previsiones indican que arribará a las 15.00 de ese mismo día.

No habrá información, pero sí protestas. En el puerto francés de Cherburgo ya le recibieron esta semana con movilizaciones de ONGs y sindicatos, mientras que en Bélgica, según ha dado a conocer Amnistía Internacional, tres organizaciones formularon "una demanda ante los tribunales solicitando medidas cautelares contra la autorización gubernamental de transferencias de armas a Arabia Saudí".

Ahora se preparan también protestas en Bilbao ante su inesperada visita. Lo mismo ocurrirá en el puerto de Génova, donde el Bahri Yanbu prevé llegar el día 15 de este mes.

"Crímenes de guerra"

"Está claro que la sociedad civil europea está diciendo que no quiere más barcos de la muerte en sus puertos", afirma a Público el portavoz de Amnistía Internacional, Alberto Estévez. Hace algunos días, esta organización advirtió en un comunicado que se preveían "demandas, protestas y otras acciones" contra el regreso a Europa del Bahri Yanbu, "carguero propiedad de Arabia Saudí que ha transportado armas por valor de cientos de millones de dólares para alimentar la guerra en Yemen". Según cálculos de la ONU, allí han sido asesinadas ya más de 200 mil personas.

"En un un viaje similar realizado en 2019, protestas y demandas impidieron que algunas de las armas destinadas a Yemen se cargaran en el Bahri Yanbu. Aun así, se estibaron piezas de aeronaves militares y otras armas por valor de decenas de millones de dólares. Muchos Estados incumplieron totalmente su obligación internacional de detener las transferencias de armas que se utilicen para cometer crímenes de guerra y graves violaciones de derechos humanos", advirtió Patrick Wilcken, investigador de Amnistía Internacional sobre Control de Armas y Derechos Humanos.

Por su parte, Greenpeace reclamó que el Gobierno de Pedro Sánchez explique "si se siguen exportando armas españolas que puedan utilizarse en Yemen contra civiles". En tal sentido, recordó que "la Ley de Secretos Oficiales impide a la sociedad obtener información sobre el comercio de armas", por lo que exigió que deje de utilizarse dicha norma franquista "como excusa".