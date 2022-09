¿Quién voló el gasoducto?

Debo de ser uno de los pocos que no sabe quién ha destruido los gasoductos Nord Stream, pero creo que hay algunos elementos bastante obvios que nos pueden al menos permitir trazar una sutil hipótesis.

El banquero estadounidense Jim Rickards, veterano de Wall Street que en su momento fue asesor financiero de la CIA y el Pentágono, escribía con ironía en Twitter: "No sé quién voló los oleoductos de Nord Stream, pero sé que para resolver un misterio hay que buscar motivaciones. Rusia no tiene ninguna; puede apagar el gas cuando quiera. EEUU tiene muchas: puede culpar a Putin, intensificar la guerra, avanzar en la agenda verde, hacer que la UE dependa de ellos. Partamos de ahí".

No lo digo yo oiga, lo dice un banquero de inversión estadounidense que trabajó para la Reserva Federal y que ha sido columnista de The Financial Times, The New York Times y de The Washington Post. A lo mejor es un chalao trumpista, pero no es cualquier chalao.

Pero es que hay otro indicio que apunta en la misma dirección. Se ha hecho viral durante las últimas horas en la redes sociales un vídeo del presidente Joe Biden de febrero, en el que dice en una comparecencia de prensa lo siguiente: "Si Rusia invade Ucrania, acabaremos con el Nord Stream 2". Entonces una periodista le re-pregunta: "¿Pero cómo lo hará? Si el proyecto está controlado por Alemania". Y Biden responde: "Le prometo que seremos capaces de hacerlo". Que quieren que yo les diga, a lo mejor es que efectivamente Biden está ya muy mayor...