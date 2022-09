Yolanda Díaz perfila desde Euskadi un Sumar que se construya en cada territorio "con perfil propio"

La vicepresidenta segunda del Gobierno alerta de que la derecha "no tiene proyecto para Euskadi, y quien no tiene proyecto para Euskadi no lo tiene para España". Díaz pide construir un proyecto "que tenga perfil propio desde Euskadi, pero que se construya con Galicia, con Aragón, Catalunya, La Rioja" y el resto de territorios.