3Cat estrena dilluns 'Jo mai mai', una sèrie que vol trencar barreres generacionals

3Cat estrena dilluns que ve la sèrie de ficció transmèdia Jo mai mai, que es podrà veure per TV3 i per la plataforma digital de la cadena pública. La producció arriba amb la voluntat trencar les barreres generacionals entre pares i fills, i ser un reflex dels problemes dels joves a partir de l'experiència viscuda en unes colònies.

La sèrie s'adreça a un públic juvenil i familiar a través de vuit capítols de 45 minuts de duració. Jo mai mai planteja trames sobre l'amistat, l'assetjament escolar, la identitat sexual, el mal ús de les xarxes socials i la salut mental. La sèrie coral està protagonitzada per Clàudia Riera i el repartiment també compta amb Jan Buxaderas, Berta Rabascall, Joel Cojal, Miki Núñez, Mireia Aixalà, Pere Ponce o Mercè Arànega.

Jo mai mai parla dels primers cops que marquen la vida i reflecteix el xoc generacional entre pares i fills explorant sentiments universals que afecten totes les edats: la por, l'alegria, la tristesa, la ira i la sorpresa que provoquen els canvis. La sèrie parla sobre fer-se gran i com la vida pot ser divertida, fàcil, dura i difícil.

Diàleg entre generacions

Un dels directors i creador Uri Garcia ha comentat que es combina la part lluminosa característica de les colònies, amb els descobriments i les primeres vegades, amb una trama amb drama i thriller al voltant del rescat d'un grup de persones. Diu que interpel·la a joves i grans, tractant qüestions universals com enamoraments, decepcions i errors. Garcia reclama un major diàleg entre pares i fills, lamentant que sovint la distància generacional esdevé un "problema i un fre".

En aquest sentit, el cantant i intèrpret Miki Núñez ha insistit que la sèrie captarà l'atenció dels espectadors perquè a cada capítol hi trobarà personatges que l'interpel·laran. L'artista celebra que actualment sigui més fàcil "trencar tabús" sobre la salut mental o la sexualitat, i reivindica que es pugui fer en català, i que els espectadors no hagin de recórrer a produccions en anglès o castellà.

L'actriu protagonista Clàudia Riera ha expressat que el seu personatge ajuda a conèixer a la resta i que porta les regnes de tot plegat "sense tenir les eines per fer-ho". "L'adolescència és una edat molt complicada i crucial on prens decisions", ha apuntat. "És bonic veure-la en família perquè a vegades estem tan centrades en nosaltres que no ens adonem que tenim gent al nostre voltant que ens necessita", ha afegit.

La diversitat sexual i la música

La música té un paper destacat: hi sonen temes dels últims 30 anys de música catalana, reversionades i cantades pels mateixos actors. 16 versions noves de temes de Bad Gyal, Els Pets, Obrint Pas o The Tyets, que s'han transformat amb nous registres i ritmes per integrar-se amb la narrativa de manera "orgànica". La producció oferirà també un món paral·lel a les xarxes socials i plataformes digitals i es publicarà un llibre que completa la trama.

D'altra banda, la producció pretén mostrar la realitat, per la qual cosa l'equip s'ha preocupat especialment perquè es mostri la diversitat sexual existent a la societat, ha assegurat Garcia. Per això, la temporada comptarà amb tres personatges que no compleixen els arquetips estàndards.