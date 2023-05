5 fruites i 5 verdures de temporada aquest maig

Un mes més, us acostem un recull d'aquelles fruites i verdures que es troben de temporada. L'arribada de les altes temperatures ve de la mà de canvis als mercats, que es comencen a accentuar aquest mes de maig.

Mantenim algunes fruites del mes passat, que ja comencen a apuntar a la temporada d'estiu. Pel que fa a verdures i hortalisses arriben novetats importants, ja que encetem el millor moment de molts d'aquests vegetals.

Com sempre, és rellevant recordar la importància de comprar i consumir productes de proximitat i temporada. És la millor manera d'apostar per una alimentació sana, aprofitant el millor moment dels productes, i contribuint en un model productiu més just i sostenible.

5 fruites

Meló

A l'espera de les bones síndries, ja comença a treure el cap una de les altres fruites estrella de la temporada més calorosa de l'any. El meló és un d'aquells productes que agrada a molts, també aquells que no els agrada la fruita, en molts casos gràcies a la seva dolçor.

Cal dir que es tracta d'una hortalissa, però generalment la considerem com una fruita, especialment a la cuina. A més del sucre, destaca per la quantitat d'aigua elevada, del 80%, per la qual cosa és ideal per mantenir-nos hidratats, especialment en previsió a un nou estiu del més calorós. El meló ens aporta també vitamines i minerals importants com vitamines A, C i del grup B, així com potassi, sodi i calci.

Mig meló. — MART / Pexels

Com en la majoria de les fruites, és habitual consumir-la crua, al natural, sense cap procediment. Això no obstant, molts opten per introduir-la en batuts o fer-ne sorbets. Però cuit també té algunes aplicacions: en podem fer una crema o sopa, o simplement marcar talls de meló i afegir un polsim de sal, pebre i pimentó.

Pera conference



Mentre algunes varietats de peres es concentren a l'estiu o altres èpoques de l'any, la pera conference és una de les que podem gaudir durant tot l'any, segons indica la Generalitat de Catalunya. Per ubicar-nos, és la típica pera amb forma d'ampolla i d'una mida mitjana, caracteritzada pels seus colors verdosos i marronosos, i el color blanc a l'interior. I que tendeix al groc pàl·lid, tant per dins com per fora, quan està madura.

Es una d'aquelles peres tan llamineres, que pràcticament se'ns desfà a la boca. El seu gust es tant fi com dolç, i quan la mengem ens fa salivar de com sucosa és. Té molta aigua i poques calories, i també minerals i vitamines, així com molta fibra soluble. Això li dona un efecte saciant i regulador intestinal.

A la cuina es una d'aquelles fruites versàtils, més enllà del seu consum al natural, en cru. Poden ser les protagonistes d'una elaboració, sigui peres al vi, peres al forn o compota o melmelada de peres. Però també les podem emprar per acompanyar guisats i altres plats, per fer de contrapunt amb els greixos, com un ànec amb peres.

Pruna



Ja en vam començar a parlar el mes passat d'aquesta fruita dolça de pinyol que es troba al tram inicial de la seva temporada. Aquest fruit rodó de color groc o violeta, que també pot ser vermell, té una polpa és verda, groga o rogenca, segons la varietat, i és ben carnosa.

A més de la quantitat d'aigua, en cal destacar els hidrats de carboni, el que li dona el conegut efecte laxant, també gràcies de l'alt contingut en fibra. Pel que fa a minerals destaquen especialment pel potassi, tenint també rellevants antioxidants.

De forma natural és com podrem notar el seu gust de forma ideal, però també es pot bullir o assecar. I és que la dessecació és ideal per aquesta fruita, que després es pot incorporar a plats varis com els guisats. Confitures, melmelades i compotes, a més d'altres dolços i pastissos, també són ideals per fer amb aquesta fruita.

Maduixa



Un mes més, no podem deixar d'insistir amb la maduixa, una fruita per excel·lència de la primavera. La comarca del Maresme és la principal zona productora de maduixes i maduixots a Catalunya, i són considerades com les de més qualitat de casa nostra.

Les maduixes arriben al seu millor moment - Reuters

Només aporta 40 per cada 100 grams, i destaca especialment tant per l'aportació d'hidrats de carboni com de fibra. Són una gran font de vitamina C, així com vitamines A, B1, B2 i sals minerals. També són nutritives, refrescants, diürètiques, depuratives i laxants.

El millor sol ser consumir-les al natural: soles o amanides, amb nata, en batuts… Però també en podem fer melmelades i confitures. Ideals per a postres de tota mena, en ser una fruita d'aquelles tan atractives, tant per la forma com pel color (a més del gust!).

Albercoc



I acabem amb una de les fruites de pinyol per excel·lència, una repetidora que ara comença a arribar a la seva temporada més optima. És realment molt gustosa, té pell ataronjada, i una llavor marronosa a l'interior, amb forma d'ametlla. La pell de l'albercoc ens recorda al vellut, el que li dona una característica molt particular.

També abundant en aigua, és ressenyable la seva aportació en fibra, que millora el trànsit intestinal, així com els beneficis antioxidants que li dona la provitamina A. Cal mencionar el seu important contingut en minerals, en especial el potassi, així com per l'aportació de tanins.

Albercocs, de temporada al maig — Couleur/Pixabay

En podem fer melmelades, configures i compotes, o bé fer-ne conserves. O els podrem assecar, fent les típiques orellanes, que es consumeixen més durant la temporada de tardor-hivern, quan no tenim albercocs. Tanmateix, cal consumir-los en el punt òptim de maduració, per evitar que siguin indigestos. En aquest cas, l'ideal és cuinar-nos en guisats o acompanyant carns greixoses, o utilitzar-lo en dolços i postres. Com sempre, però, el més habitual és consumir la fruita al natural!

5 verdures i hortalisses

Pebrot

Aquests més arriben els primers pebrots de temporada. És tracta d'una de les verdures més consumides a casa nostra, però a partir d'aquesta temporada més calorosa de l'any és quan realment és el millor moment per adquirir-ne de proximitat i de qualitat.

És una fruita segons la botànica, però culinàriament el definim com a verdura o hortalissa. Inicialment, era un producte picant, però que amb el cultiu s'ha domesticat fins a aconseguir l'actual gust dolç i agradable per a tots els públics.

Essencialment són aigua, en més del 90%, i tenen poques calories, proteïnes i greixos. Pel que si destaquen es per ser una bona font de fibra, aixi com per la quantitat de vitamines antioxidants que aporten. Ens ajuden a regular el colesterol, tenen compostos amb acció anticancerígena, i una substancia que protegeix la mucosa gàstrica.

Són un element indispensable a la cuina catalana, que podem afegir en qualsevol sofregit, o escalivar al forn. Però també podem ser un xic més originals, i fer-los farcits, amb una crema o crus en qualsevol mena d'amanida.

Carabassó



Una altra hortalissa que comença a estar en el seu millor moment es el carabassó, un producte refrescant i més versàtil a la cuina del que molts creuen. En aquest cas, es aigua en fins al 95%, per la qual cosa es ideal per a hidratar-nos enmig de les calorades.

Carabassó, de temporada al maig

Pel que fa a l'aportació nutricional, destaca també per l'aportació d'antioxidants, a més dels minerals i vitamines, vitamina C, betacarotè i flavonoide. Acostuma a tenir una digestió molt fàcil, i gràcies a l'aportació d'aigua també se li atribueixen propietats diürètiques.

Espot incorporar cru en amanides variades, però el més habitual és coure'l. Això sí, per mantenir el seu color verd i les seves propietats, es recomana cuinar-lo només el just i necessari, el que també el podria fer amargant. D'entre les mil i una utilitats, podem destacar la crema de carabassó: a qui no li agrada?

Albergínia



L'albergínia també comença la seva temporada. Apreciada i venerada per infinitat de cultures, ha acabat quallant especialment al Mediterrani. Sense greixos i amb poques proteïnes i hidrats de carboni, destaca per la quantitat mitjana de fibra, especialment si ho comparem amb altres hortalisses i verdures. La quantitat d'aigua és de més del 90%.

És important l'aportació de vitamines i minerals, però no tant com en altres verdures i hortalisses. Això sí, els seus potents antioxidants ens poden ajudar a combatre l'envelliment o el risc cardiovascular, i també se li atribueix una capacitat d'estimular la funció del fetge i la vesícula.

També té una versatilitat a la cuina que molts cops no imaginem d'entrada. El més habitual és consumir-la cuita, a casa nostra, escalivada, en un sofregit o en una espectacular samfaina, per bé que també s'han consumit molt enfarinades i fregides (cal evitar que xuclin massa oli). Però també en podem fer receptes que hem incorporat d'altres zones, com un hummus, l'anomenat babaganuix o mutàbal libanesos i sirià, una parmigiana di melanzane italiana o la ratatouille francesa.

Cogombre



El cogombre és una de les hortalisses més produïdes i consumides del món, per bé que a la nostra cultura culinària potser no està tan arrelada com en d'altres.

Realment no té masses nutrients, i destaca per l'aportació d'aigua i potassi. A la pell hi trobarem la fibra, aixi com el betacarotè, el silici i la clorofil·la, per la qual cosa es recomanable consumir-lo sense pelar. L'aigua també li dona qualitats diürètiques i laxants, i els olis essencials ens poden ajudar a millorar l'estat de la pell.

Un cuchillo cortando un pepino de origen español en Düsseldorf (Alemania).- Martin Gerten (EFE).

Es pot coure, però en la gran majoria de receptes s'incorpora cru, natural. Es pot utilitzar en cremes o sopes o incorporar-lo en una amanida, ja que es tracta d'un element que refrescarà les nostres elaboracions. I no ens podem oblidar de la salsa tzatziki grega, perfecte sucar-hi verdures o crudités, untar sobre una bona llesta de pa, però també ideal per alleugerir productes més densos com la carn.

Patata primerenca



La patata també entra en un bon moment aquest mes, en concret, la patata primerenca, un dels dos grups de patates més consumits. L'incloem dins del grup de verdures i hortalisses, però sabem que és el tubercle per excel·lència a casa nostra.

A més de la vitamina C i vitamines del grup B, així com potassi, fòsfor, manganès i ferro, la patata es especialment coneguda per la seva quantitat de midó. És fàcil de digerir, i una font important de carbohidrats. També se li han atribuït propietats per prevenir l'obesitat, el càncer i la diabetis de tipus 2.

Parlar de patata es parlar de versatilitat a la cuina. Si es bona, bullida ens quedarà boníssima, però la podem fer de mil i una formes. Fregida amb oli o a la fregidora d'aire en bastonets o daus, estofada amb un guisat, al vapor, rostida al forn… També en podem fer cremes o parmentiers, o incorporar-la en una crema vegetal, en una amanida de patata… o en una clàssica truita de patates! (amb ceba o sense).