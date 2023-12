Acord entre administracions per comprar l'antiga casa pairal de Francesc Macià a Alcarràs

El Departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació de Lleida i l'Ajuntament d'Alcarràs han assolit un acord per comprar la casa de Vallmanya d'aquesta localitat del Segrià, antiga casa pairal del president Francesc Macià. Segons ha detallat Nació, s'està treballant encara en la lletra petita de l'acord, que ha de concretar la dotació econòmica que hi destinarà cada part. No ha transcendit qui en tindrà la titularitat.

Representants de les tres institucions detallaran aquest divendres l'acord que ha de permetre l'adquisició de l'habitatge, el qual es troba en estat de degradació. A l'acte, hi ha previst l'assistència de la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la vicepresidenta de l'Institut d'Estudis Ilerdencs de l'ens provincial, Estefania Rufach, l'alcalde d'Alcarràs, Gerard Companys i el director del Memorial Democràtic, Jordi Font.

La Generalitat i la Diputació de Lleida han estat buscant una solució amb l'ajuntament en els darrers mesos. El canvi propiciat al mes de juny després de les eleccions municipals ha permès que l'alcalde donés llum verda al conveni: Companys (Junts) comparteix govern amb ERC, qui agafarà la vara a mig mandat. Els juntaires havien governat amb el PSC de 2019 a 2023.

Una llarga lluita

El Departament de Cultura ha descartat recentment catalogar la Casa Vallmanya com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Els tècnics han considerat que els valors històrics i arquitectònics de l'immoble "no són suficients" per atorgar a l'edifici el reconeixement. Segons els experts, la protecció com a Bé Cultural d'Interès Local ja és adequada.

El Govern va denegar així la petició registrada a finals de maig del 2022 per la iniciativa popular Salvem Cal Macià-Casa Vallmanya, per protegir i preservar un edifici "en una situació límit". Els impulsors ja havíen demanat a finals de 2022 a la Generalitat que fes la compra. Reivindiquen que no existeix un altre edifici de les mateixes característiques arquitectòniques a la comarca del Segrià, ni tampoc amb els mateixos atributs socials i polítics a tot Catalunya.

Salvem Cal Macià va presentar un recurs contra la decisió, demanant a Cultura que reobri l'expedient i valori la bibliografia i la documentació aportada per justificar la declaració. Consideren que els tècnics que van emetre l'informe denegant la declaració en primera instància no ho van tenir en compte.

A finals de setembre, la iniciativa ciutadana va denunciar de nou la degradació que pateix la casa de Vallmanya, responsabilitzant l'Ajuntament i el Departament de la "desprotecció" de la casa noble. L'esvoranc que va aparèixer fa dos anys a la coberta de la casa ha avançat i ja afecta pràcticament la meitat de la seva superfície, segons van detallar.