El poder adquisitiu dels joves catalans ha caigut un 4,4% la darrera dècada

Els joves han perdut poder adquisitiu en la darrera dècada, entre el 2011 i el 2021, segons es desprèn d'un informe anual sobre salaris publicat per l'Observatori del Treball de la Generalitat. Els sous de les persones menors de 25 anys van pujar un 7,7% en aquest període, mentre que el cost de la vida (IPC) va augmentar més d'un 15'2% en el mateix temps, gairebé el doble, segons l'INE.

Així, l'informe apunta que els sous dels joves en termes reals van caure un 4,4%. Es tracta d'una circumstància que, en menor mesura, també va passar amb els treballadors entre 25 i 34 anys (-2,5% comptant la inflació) i els de 35 a 44 anys (-2,7%).

El sou mitjà a Catalunya es va situar en 28.145 euros el 2021, però la majoria està per sota dels 24.000

D'altra banda, el sou mitjà anual a Catalunya es va situar en 28.145 euros el 2021, però la majoria de la població està per sota dels 24.000 euros. En conjunt, la xifra suposa un increment del 3,9% respecte el 2020, lleugerament per sobre de 1.000 euros més l'any, però tenint en compte la inflació aquell any, l'augment en termes reals va quedar en un 0,9%.

La meitat de la població va cobrar menys de 23.962 euros el 2021, i un 10% no va superar els 11.000 euros anuals. Una quarta part dels assalariats no van arribar als 16.500 euros, tenint en compte que el salari mínim professional aquell any va ser de 13.370 euros a jornada completa, i que l'estadística també computa les feines a temps parcial.

Els sous més alts són els que més pugen

Segons l'informe, els joves de menys de 25 anys van cobrar, de mitjana, 13.218 euros el 2021, mentre que els de 25 a 34 van percebre 23.026 euros, una xifra per sota dels 28.220 euros de les persones entre 35 i 44 anys. Les franges entre 45 i 54 anys (30.941 euros) i a partir dels 55 (30.995 euros) són les més ben remunerades.

Pel que fa a les desigualtats entre salaris, el 10% de la població amb sous més alts cobra 4,6 cops més que el 10% amb sous més baixos. Mentre que els primers perceben 49.635 euros, els segons en reben 10.898. La tendència és estable, ja que en els 10 anys anteriors, aquesta distància s'ha mogut entre els 4,6 i els 5,4. De fet, els sous han pujat durant set anys seguits entre els salaris més alts, mentre que només ho han fet en els tres últims anys entre els que cobren menys.

La indústria, el sector més ben pagat

Per sectors, la indústria continua sent el que té uns guanys bruts anuals mitjans més alts: 31.423 euros, amb un increment del 3,4% sense tenir en compte l'IPC. No obstant, es tracta d'una pujada per sota de la del sector serveis (3,9%) i el de la construcció (6,5%).

La dinàmica del 2021 reflecteix la tònica entre el 2011 i el 2021, amb la indústria pujant un 7,1%, una xifra molt per sota de l'IPC, i també per sota dels augments en la construcció (10,8%) i el serveis (16,8%). Malgrat tot, la indústria encara té salaris sensiblement superiors als d'altres dos sectors, un 13,5% i un 14,3% més, respectivament.