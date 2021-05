Una quarantena de representants del món local s'han reunit aquest dilluns a Terrassa per defensar la gestió pública de l'aigua. Municipis com Barcelona, Girona, Sant Cugat del Vallès o Vilafranca del Penedès han reclamat poder decidir des dels ajuntaments i altres ens locals quin tipus de gestió del servei d'aigua és més favorable per als seus ciutadans, i denuncien l'embat judicial que les empreses privades duen a terme per mantenir el servei en les seves mans a partir del que consideren un ofec de l'administració. En aquest sentit, asseguren que treballaran de manera col·lectiva per posar els interessos col·lectius de les localitats i els seus veïns per davant dels beneficis econòmics.

Els representants locals s'han trobat en un punt emblemàtic de la ciutat de Terrassa, el dipòsit d'aigües de Can Boada, que corona una ciutat que l'any 2018 va canviar la gestió privada del servei d'aigua per un de públic, en mans municipals. "Demanem una normalitat política, que a Catalunya es pugui decidir el futur d'un servei lliure i democràticament", assenyala el president de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Púbica (AMAP), Eloi Badia. En aquest sentit, denuncia "actituds agressives" per part de les empreses privades que assumeixen a dia d'avui les concessions, que han presentat contenciosos i querelles independentment del color polític que governa el municipi que planteja la municipalització del servei.

És el cas que ha exposat la segona tinent d'alcaldia de Barcelona, Janet Sanz, que explica com van trobar dificultats quan van plantejar que la ciutadania pogués votar el model de gestió d'aigua que volia a través d'un reglament de participació. "Agbar ha treballat intensament perquè la ciutat de Barcelona no pugui dur a terme un plantejament de gestió pública en un servei essencial", ha assenyalat.



"Les judicialitzacions tenen un nom, abús de dret", ha advertit la tinent d'alcaldia de Territori i Sostenibilitat de Terrassa, Lluïsa Melgares. En aquest sentit, ha animat els municipis a seguir fent pinya per combatre les empreses privades i apostar fermament per una gestió pública de l'aigua.

Manifest conjunt

Els participants han fet públic un manifest contra les judicialitzacions derivades de les accions municipals per recuperar el control públic del servei. En el document, exigeixen que es respecti les decisions preses des dels ajuntaments, elegits de manera democràtica per la ciutadania.



"En el cas de municipis petits, amb poc personal i recursos limitats, aquesta actitud hostil dels operadors privats té un efecte intimidatori", assenyalen en el document. Aquesta situació fa que en moltes ocasions s'opta per ajornar les gestions per la despesa econòmica i de temps per als seus treballadors que suposa.