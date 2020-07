Alemanya també recomana no viatjar a Catalunya

El Govern alemany recomana als seus ciutadans no viatjar a Catalunya, l'Aragó i Navarra si no és necessari pels rebrots de Covid-19. El ministeri d'Exteriors alemany ha actualitzat aquest dimarts les seves recomanacions de viatge i diu als alemanys que evitin els "desplaçaments turístics innecessaris" per la "gran quantitats d'infeccions" de Covid-19 i els "confinaments locals". Alemanya se suma així a la llista de països europeus que adverteixen als ciutadans dels riscos de visitar el territori: França, els Països Baixos i Bèlgica, a més de la recomanació del Regne Unit de no viatjar a tot l'Estat.

França recomana "vivament" no viatjar a Catalunya, i Bèlgica ha prohibit visitar Lleida i Osca

El Regne Unit va reimposar diumenge la quarantena obligatòria de 14 dies per a tots els viatgers que provinguin de l'Estat espanyol. L'executiu va prendre aquesta decisió per l'augment significatiu de contagis registrat a l'Estat espanyol, i tot i que en un inici el Govern espanyol va intentar negociar l'exclusió de la mesura per les illes Balears i Canàries, finalment s'imposarà sobre el conjunt del territori. Després de l'anunci, el turoperador TUI va cancel·lar tots els seus vols de Regne Unit a Espanya peninsular fins al diumenge 9 d'agost.



L'executiu britànic va seguir l'exemple del primer ministre francès, Jean Castex, que havia recomanat "vivament" als ciutadans francesos no viatjar a Catalunya. Davant una situació sanitària "degradada", Castex va afirmar que les autoritats franceses estan "en discussió" amb les espanyoles i les catalanes perquè "vigilin que el flux d'Espanya a França sigui el més limitat possible". En una visita a l'aeroport de Roissy, Castex va asseverar que hi ha una "gran vigilància" a la frontera per "protegir els ciutadans".



El sector turístic gironí va acusar les autoritats franceses de fer una "campanya brutal" contra Catalunya. El president de la Federació d'Hostaleria de les comarques de Girona, Antoni Escudero, ha assegurat que ja és "històric" que intentin retenir el turisme francès però afirma que enguany "s'ha elevat a l'enèsima potència" perquè a França "també els hi falta turisme".

El Govern holandès recomana als ciutadans que estiguin de viatge a Catalunya que tornin al país

D'altra banda, Bèlgica fa dies que ha prohibit als seus ciutadans visitar Lleida i Osca, segons el ministeri d'Exteriors del país. A més, qualsevol persona provinent de Lleida s'ha de fer obligatòriament un test PCR i ha de complir amb una quarantena de 14 dies en arribar a Bèlgica. El test i la quarantena es recomanen, tot i que no s'exigeixen, en cas de tornar d'altres zones de Catalunya.



El Govern holandès també ha recomanat no viatjar Barcelona si no hi ha un "motiu necessari". En un comunicat publicat al seu web oficial, l'executiu dels Països Baixos explica que el nombre d'infeccions per Covid-19 ha pujat, fet que "ha augmentat el risc de contaminació en aquesta zona". Per això alerta que les visites turístiques a la capital catalana "no són recomanables" i canvia la qualificació de Barcelona de groc a taronja. A més recomana als turistes holandesos que siguin a Barcelona que valorin si han de retallar les vacances, i en tot cas els avisa que quan torni al seu país hauran d'estar en quarantena durant 14 dies. De la mateixa manera, el Govern holandès aconsella evitar el Segrià i l'Aragó.

Preocupació al Govern

El Govern ha mostrat la seva inquietud per la quarantena que ha imposat el Regne Unit als viatgers provinents de l'Estat espanyol i la resta de mesures restrictives. "Són decisions que es prenen de forma unilateral i que no compartim", ha afirmat el conseller d'Exteriors, Bernat Solé. Aquestes mesures tenen un impacte també sobre la possibilitat de viatjar pels turistes catalans i espanyols, que actualment tenen restringida l'entrada a 165 països del món.