Amazon segueix sense incorporar el català a Alexa

Amazon continuarà sense incorporar el català a Alexa, tot i que les interaccions del dispositiu amb els usuaris catalans van créixer fins a un 24% el 2022, amb un total de 745 milions d'interaccions. El gegant nord-americà ha assegurat en una trobada amb els mitjans aquest dimecres que "no hi ha novetats" pel que fa a l'ús de la llengua catalana, amb més de 10 milions de parlants, en els dispositius que fan servir l'assistent de veu, com ara els altaveus Echo.

La demarcació on es fa servir més Alexa és Barcelona, seguida de Tarragona i Lleida. Per últim, se situa Girona, que és la que més creixement va registrar durant l'últim exercici (+33%). Els responsables d'Amazon han destacat que, encara que l'assistent no parli català, hi ha lligams locals com ara els acords per connectar amb ràdios catalanes.

800.000 "Alexa, t'estimo"

Els registres d'Amazon mostren que els usuaris han dit 800.000 vegades "Alexa, t'estimo", unes dades que asseguren que s'extreuen "de manera agregada" i respectant la intimitat dels usuaris. La cançó més demanada a l'assistent ha sigut Tacones Rojos de Sebastián Yatra, seguida de Ay Mamá, de la catalana Rigoberta Bandini.



Fonts del Departament d'Empresa i Treball, que va assumir part de la cartera de Polítiques Digitals després de la sortida de Junts del Govern han explicat a l'ACN que l'Executiu està treballant i conversant amb múltiples empreses de diversos àmbits amb l'objectiu que incorporin el català a través de les eines que ofereix el Projecte Aina, que construeix recursos digitals com ara bancs de talls de veu perquè la tecnologia parli i entengui el català. "Mentre aquestes converses no fructifiquin en acords concrets, continuarà treballant amb discreció per estendre l'ús del català", apunten.



El català, també discriminat a Google

Aquesta no és l'única tecnològica que discrimina el català. Fa uns mesos, una campanya d'internautes catalanoparlants a les xarxes va denunciar que Google prioritza els resultats de cerca en castellà, encara que el navegador estigui configurat en llengua catalana.

En un breu fil de Twitter, Google va assegurar que està buscant una solució a aquesta problemàtica, per tant, va reconèixer que el seu cercador discrimina el català. "Entenem la preocupació dels que busqueu resultats en una llengua concreta. És una de les nostres prioritats i continuem investigant solucions tot i que necessita temps assegurar-se que funcionin de forma perfecta...", va tuitejar en el seu moment. I ho va fer en català.