Anna Grau deixa Ciutadans i no es presentarà a les eleccions del 12 de maig

La que ha estat portaveu de Ciutadans al Parlament en l'última legislatura, Anna Grau, deixa el partit taronja i no es presentarà a les eleccions del 12 de maig. "Ara tanco aquesta etapa i torno a ser una més de les que lluiten per una Catalunya i una Espanya millor", ha dit a través de X. Ho ha anunciat una setmana després de la dimissió del fins ara secretari general del partit taronja, Adrián Vázquez, arran de la falta d'acord per integrar-se a les llistes del PP o concórrer junts.

Grau es va afiliar a Ciutadans el novembre del 2019 i en les últimes eleccions al Parlament del 2021 va anar a les llistes de número 2 acompanyant Carlos Carrizosa. D'altra banda, el maig passat, va ser la candidata de Cs a les eleccions municipals a Barcelona, que no va treure cap representant.

Ella mateixa assegura que a partir d'ara passarà a ser "una de les persones que lluita per una Catalunya i una Espanya millor", però deixant enrere la seva etapa política i parlamentària amb Ciutadans. "Quan molts marxaven de la meva terra sense esperança, jo he tingut l'honor, el més gran de la meva vida, de ser diputada al Parlament amb el partit que va fer història el 2017. Cap desengany ni desil·lusió pot ni podrà disminuir aquest somni", ha afegit.

Carlos Carrizosa serà el candidat de Ciutadans a les eleccions del proper 12 de maig. El partit es troba en fase d'extinció després de desaparèixer del panorama estatal i a escala catalana va pel mateix camí. L'últim Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) pronostica que Ciutadans quedaria fora del Parlament, i perdria els sis escons que té ara. Cal recordar que a les eleccions del 2017, en ple Procés, Inés Arrimadas va guanyar amb més d'una trentena d'escons.